Chokoladeafgiftsloven slår til igen: Der er minimal afgift på kakaomælk, mens kakaosojadrik skal betale skyhøj afgift

Er der nogen lovteknisk, EU-retslig eller anden juridisk begrundelse for, at § 1, stk. 2, nr. 3 i Chokoladeafgiftsloven, der undtager kakaomælk fra chokoladeafgift, ikke kan udvides til også at gælde andre kakaodrikke som f.eks. plantebaserede kakaodrik – i betragtning af, at både 'drik' og 'kakao' må antages at være veldefinerede begreber?