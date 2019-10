Noter fra et kommende forældreskab: Da yogainstruktøren beder min kone sprøjte sesamolie op i skridtet, tænker jeg 'hvad er jeg gået ind til'

Det sker for de fleste. Fødsel. Forældreskab. Snot på skjorten, søvnunderskud og stress. En ’smuk’ om end ’livsforandrende’ begivenhed, som det hedder sig. Noget, ’det er svært at forberede sig på’.

Der er jo nok noget om snakken.

For førstegangsforældre har jo oprigtigt intet at sammenligne med. Altså medmindre de har holdt chihuahua (og/eller en anden form for mere eller mindre hjælpeløst kæledyr i størrelsesordenen 50-60 centimeter).

Politikens Alexander Sjöberg har aldrig ejet et kæledyr. Til gengæld er han kommende redaktør for babygylp, og det er med en vis ærefrygt, at han har sat sig for at forberede det kommende forældreskab.

Her er hans noter i redigeret form.

Juni: På indkøb

I dag skal jeg for første gang sætte mine ben i det, de kalder BabySam.

En rædderlig konceptbutik, hvor de fører varer som ’blespand’, ‘savlesmække’ og klapvogne af mærket Cybex til den nette pris af 10.997,00 kr. (p.t. udsolgt, flere på lager snart).

Hvis I ikke hører fra mig igen, vil jeg bare sige tak for alt.

Juli: Baby på larvefødder

Vi giver op og erkender, at vi er bedst tjent med en ny barnevogn fra modemærket Emmaljunga.

Vi navngiver barnevognen ’Velfærds-tanken’ i et forsøg på at lægge en vis ironisk distance til alt det, fremtiden bringer. Kort efter har vi tilkøbt en kopholder og må indrømme, at det jo virker helt utrolig praktisk.

I det mindste valgte vi ikke den eldrevne variant:





Foto: Screenshot af reklame på Facebook.

Juli: De målrettede reklamer

Med forestående forældreskab kommer ... (jeg ved, du allerede har gættet det!):

Målrettede reklamer på alle digitale kanaler. Fair nok. Det er 2019, og sådan er det bare.

Men det her, det er simpelthen for langt ude.





Screenshot af reklame fra Facebook.

Screenshot af reklame fra Facebook.





Mit facebookfeed er for evigt forandret.

9. september: Bræk

En statusrapport fra min kone tikker ind i løbet af min arbejdsdag.

Og vi, som troede, at morgenkvalme kun varede de første uger.









11. september: Det, alle tænker, men kun én mand tør spørge om

Til fødselsforberedelse. Vi er cirka 300 mennesker i salen.

Mand spørger: Hvor tæt på graviditeten – hov, jeg mener fødslen – må man have sex?

Foredragsholder: Det er nok en meget god idé at lade være, når vandet er gået. Tak for åbenheden.

Efter pausen lærer vi en række nye ord:

Slimprop

Vaginaleksploration

Fødselsprovokerende akupunkturzoner

19. september: ’Svupperen’

Denne eftermiddag til fødselsforberedelse er vi nok engang cirka 300 mennesker i salen.

Fraregnet mænd med høretelefoner i ørerne under forelæsningen, når vi ned på 298.

På programmet er en video.

Højttalerne virker dog ikke i starten – en forelæsningsklassiker – så vi må nøjes med at bevidne fødslen lydløst de første minutter. Men pludselig virker lyden, og nærmest samtidig begynder ’Sophie’ at skrige i smerte. Der går et gys gennem forsamlingen. Det viser sig, at fødslen er ganske kompliceret. Det samme er filmens soundtrack, der består af relativt nytappet svensksproget jazz. En slags horrorfilm for vordende forældre.

Efter pausen lærer vi, hvordan ’svupperen’ virker.

Der er lidt over en måned til termin.

23. september: Born To Be Wild

Denne aften er vi til fødselsforberedelse hos Familieskolen, der – modsat auditorieforelæsningerne i det offentlige – koster en plov.

En rimelig pris i betragtning af lokalernes luftige og behagelige atmosfære og den mængde råd og vejledning, vi modtager:

’Karamellen’: En øvelse fra den såkaldte rebozo-teknik, der har fundet vejen til Danmark fra Mexico. Kvinden placeres på alle fire, mens partneren tager et sjal, lægger det om den øvre og nedre del af hendes bagparti og strammer det. Herefter tager partneren tager fat i den resterende mængde stof på begge sider af ballerne, strammer til og holder det fast, så resterne strutter ud til siderne (heraf navnet ’karamellen’). Så giver man ballerne en rystetur. Først op, så ned, så frem og så tilbage. En slags forceret twerking.

Vejrtrækninger med kærligt blik: En teknik, hvor partneren kigger kvinden dybt i øjnene, mens han trækker vejret højlydt, således at kvinden kan lægge sin vejrtrækning op ad hans. Det anbefales ikke at foretage denne øvelse, mens man griner.

Chiliplasteret: En sadistisk form for forbinding, der modsat andre produkter med navnet plaster har den præcis modsatte effekt af, hvad plastre efter min bedste overbevisning lover. Chiliplasteret gør hammernas, er på størrelse med en lille kuvert og fastklistres på lænden under voldsomme veer.

Forvirret? Velkommen til.

Alt i alt er Familieskolen dog en god oplevelse, særligt sammenlignet med mors yogahold tidligere på dagen, hvor instruktøren foreslog følgende.









På vej hjem på cyklen er vi i højt humør og diskuterer livligt, hvad der skal på den musikspilleliste, underviseren anbefaler, at vi laver.

Foreløbig lyder den:

Iron Maiden: Seventh Son Of A Seventh Son

Twisted Sister: The Kids Are Back

Europe: Final Countdown

W.A.S.P.: Wild Child

Steppenwolf: Born To Be Wild

Guns N’ Roses: Sweet Child O’ Mine

Slayer: Raining Blood

Judas Priest: Painkiller

2. oktober: Slutspurten

Sidste omgang fødselsforberedelse bliver uden mig, for lidt af en dobbeltbooket bøvertmand er jeg trods alt.

Så jeg må klare mig med et referat.

Lige indtil vi besøger en lokal café, og jeg opdager ’Politikens kattebog’ anno slut-90’erne. En titel, der dækker over alt fra pelshold til katteracer. Og så er der fødselsrådene.

»Det væsentlige er, at man selv sørger for at bevare roen. Katten er så fintmærkende, at éns egen nervøsitet meget nemt smitter af på den. Man må tænke på, at selv den mest forkælede stuekat ifølge naturens orden er beregnet til at fortsætte slægten og føde killinger uden indblanding«.

Vi vender hjem, hvor køleskabet er blevet fyldt med dadler, da det efter sigende skal være bevist, at 6 dadler om dagen fra uge 36 har en gavnlig effekt på fødslen.

Jeg nikker smilende, insisterer på at pakke et par øl til os i hospitalstasken.

8. oktober: En spand kylling

Med blot to uger tilbage før termin, begynder man at gøre sig store tanker. Hvordan mon den lille ser ud? Hvor stor er han egentlig?

Heldigvis har Min-mave.dk svaret, og i en utrolig venlig marketingmail til mor gør de os klogere:

»Godmorgen og velkommen til uge 38. I dag er baby på størrelse med en spand kyllingelår fra KFC. Ha’ en fantastisk dejlig dag!«.

Så blev vi da lidt klogere, selv om det nu engang er en smule svært for to vegetarer at forestille sig, hvor meget kylling der kan være i en spand.

Vi logger ud af mailen og tæller dagene frem til 22. oktober.