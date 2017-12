Psykolog: Lærerne skal sætte sig i respekt over for de umulige forældre Flere og flere forældre synes, at netop deres barn skal høres og ses mere end andre børn. Det er lærere og pædagoger nødt til at lære at tackle, siger psykolog og forfatter Rikke Yde Tordrup.

Aldrig er skolelærere og forældre kommet så dårligt ud af det med hinanden, som tilfældet er i disse år. Det mener Rikke Yde Tordrup, der er specialist i børnepsykologi og aktuel med bogen ‘Markante forældre’, som er en slags guide til lærere og pædagoger i at håndtere besværlige forældre.

Ifølge forfatteren sætter mange forældre i dag deres lille øjesten over fællesskabets ve og vel og har mistet tilliden til, at læreren har styr på klassen.

»Når elever får at vide i skolen, at de skal huske at række hånden op og ikke kan forvente, at de altid bliver hørt, så ringer mange forældre til læreren og spørger: ’Kan det virkelig være rigtigt, at du lod Storm vente og ikke lyttede til ham?’. Når skolen gør det, den altid har gjort – og stadig er super god til – nemlig at lære børn at begå sig i fællesskaber, så markerer flere og flere forældre faktisk, at det vil de ikke finde sig i. Og så kommer forældre og lærere op at skændes om, hvem der har ansvaret for Storms opførsel – til skade for barnets udvikling«.

Forældrene har simpelthen mistet blikket for fællesskabet?

»Ja, mange forældre stiller krav til lærere og pædagoger om at sætte deres barn over alle de andre, hvilket gør det umuligt for læreren at tilfredsstille dem alle. Så bliver forældrene skuffede og vrede og kommer til at krænke lærerens faglighed og nogle gange også læreren rent personligt. De siger indirekte: ‘Du er ikke god nok som lærer, og du vil ikke vores barn det bedste’. Læreren svarer ofte igen ved at sende et signal til forældrene om, at de ikke er gode forældre, og så havner de i en ond cirkel, hvor de bebrejder hinanden for barnets dårlige opførsel«.

Mange børn har i dag svært ved at række fingeren op, inden de taler, og tage hensyn til kollektivet

Det er selvfølgelig upraktisk for skole-hjem-samarbejdet, men går det ud over børnene?

»Ja, for de kommer i den samme loyalitetskonflikt, som når mor og far er uvenner eller bliver skilt. Skolen og hjemmet er jo barnets primære omsorgs- og læringsmiljøer, så når de skændes, har barnet rigtig svært ved at udvikle sig. Hvis barnet tager i skole hver dag for at være sammen med nogen, som barnet ved, at mor og far har stor mistillid til, så bliver det rigtig svært at tage imod lærernes faglighed, omsorg og anerkendelse og have det sjovt i skolegården. Så får de ondt i maven og får svært ved at give sig selv fri til at lege og lære«.

Der har altid været forældre, der har klaget over lærerne. Er det særligt slemt i disse år?

»Ja, det er nyt, at så mange stiller spørgsmålstegn ved lærerens autoritet. Forholdet mellem lærere og forældre er virkelig dårligt mange steder, og det er udtryk for det samfund, vi lever i. Vi har bevæget os væk fra et samfund, hvor man altid skulle indordne sig og hele tiden tænke på, hvad naboen tænkte om ens opførsel og levemåde. Det er godt, at vi har rykket os og ser anderledes på autoriteter i dag, men det har taget overhånd, når en forældregruppe stiller spørgsmålstegn ved alt, hvad læreren siger og gør. Og de mest markante forældre har læst på lektien. De bruger fagudtryk og stiller krav til læringsmetoderne: ‘Vi forventer, at der arbejdes ud fra de fem læringsstile – hvorfor gør du ikke det?’. Den slags gør læreren meget usikker og giver ofte konflikter. Derfor er læreren simpelthen nødt til at kunne svare for sig og forklare, hvorfor hun gør, som hun gør«.

Undgå forældreshaming

Ifølge Rikke Yde Tordrup skal lærere og pædagoger rustes bedre til at møde besværlige forældre.

»Det er de fagprofessionelle, der har ansvaret for, at konflikterne ikke spidser til. Forældrene markerer sig, fordi de ikke er overbeviste om, at skolen har styr på det, og derfor skal lærerne blive bedre til at begrunde fagligt, hvorfor de gør, som de gør. De skal f.eks. forklare forældre, der gerne vil følge deres barn helt ind i klassen om morgenen, at ’nu arbejder vi med selvhandling, og derfor vil jeg gerne have, at dit barn ikke bliver fulgt ind i klasseværelset om morgenen, men går selv og selv bærer sin skoletaske’«.

Er det ikke urimeligt at kræve af pædagoger og lærere, at de også skal bruge energi på at tackle besværlige forældre?

»Det er korrekt, at det er meget at bede dem om... at de også skal gabe over besværlige forældrene. Nogle vil sikkert synes, at det ikke kan være rigtigt. Det må de gerne mene, men de kommer ikke uden om det«.

Men kunne skolen ikke bare sige til forældrene: ’Bland jer uden om – her på stedet bestemmer de fagprofessionelle’?

»Det er en meget dårlig idé at bede markante forældre blande sig udenom, tilpasse sig fællesskabet og forstå, at de tromler de andre. Hvis man først begynder at shame dem, så går det helt galt. For det er ikke forældrenes intention at tromle nogen. De tænker, at det er godt, de er der, så der er nogen til at kæmpe børnenes kamp. Læreren bør i stedet tage dem alvorligt, anerkende deres engagement og fortælle, hvordan de vil skabe den gode klasse. Når de markante forældre læser ugebrevet, hører, at pædagogikken er velovervejet, og hvor mange tanker lærerne har gjort sig, så falder de til ro«.

Du beskriver selv en case i bogen, hvor forældrene siger til læreren, at hvis børnene ikke kommer til tiden, så er det nok, fordi undervisningen er kedelig. Er det ikke et eksempel på, at nogle af forældrene simpelthen er uden for pædagogisk rækkevidde?

»Nej, det synes jeg ikke. Det er et eksempel på, at hvis forældrene ikke er blevet overbevist om, at læreren underviser på bedste vis, så slår de ned på det. Det er da synd for læreren, men hverken lærere eller pædagoger kan forvente, at de her forældre automatisk tænker, at læreren selvfølgelig underviser det bedste, han eller hun kan. Læreren er nødt til at gøre en indsats for at vinde forældrenes tillid«.