Kaspar Colling kigger ud i fremtiden: Vi når ikke at kende verden, før den er forandret Verden styres ikke længere af ideologier og politiske reformer, men af sværme af følelser, tanker og teknologier, der hele tiden muterer. Snart vil det gå ud over firmaer, der snyder i skat og forurener, spår forfatter Kaspar Colling Nielsen.

Fremtiden tilhører multituden. Enorme sværme af mennesker på de sociale medier vil ændre verdens gang. Faktisk sker det allerede mere, end vi aner.

Kaspar Colling Nielsen Født 1974. Forfatter til bøgerne ’Mount København’ (2010), ’Den danske borgerkrig 2018-2024’ (2013) og ’Det europæiske forår’ (2017). Han er bachelor i filosofi (Syddansk Universitet) og cand.merc.fil. (CBS).

Intet har fast form længere. Intet er under kontrol. Ingen har magten. Vi er sværme af tanker og følelser. Sværme af bittesmå handlinger, ord på de sociale medier, indkøb, vi ordner, det, vi ’liker’, og søgninger, vi foretager.

Bitcoins er endnu et eksempel på multitudens skabende kraft

Vi er mikroskopiske enheder i et tidsforløb, som kan opløses til enorme mængder data og inddeles i uendelige kategorier. Vi er fotoner; det ene øjeblik i en fast form som en kugle, det næste øjeblik opløses vi og kan kun registreres som bølger. Vi findes slet ikke længere som andet end et rygte eller noget, som nødvendigvis må eksistere, fordi sporene af os ses alle mulige steder. Vi er skygger, før vi er kroppe.

Donald Trump kom til magten, fordi millioner af mennesker på de sociale medier fandt sammen. Ikke formelt, for der var aldrig en plan, men blot ved at like hinandens opslag og kommentarer.

I årevis stod det på, uden at nogen bemærkede det som andet end det sædvanlige brok fra bitre hvide gamle mænd. Men stemmerne resonerede hos stadig flere, og umærkeligt opstod lange kæder af udsagn bundet sammen af sympatier og antipatier. Ingen ved endnu, hvad de betød, for det var ikke et politisk program eller en idé eller noget fuldt ud rationelt, og der var ingen talsmand, som kunne udlægge projektet, for det var mere en følelse af genkendelighed – en resonans. En følelse af grimhed, magtesløshed, at nogen regerede arrogant og hen over hovederne på alle de små, grimme og dumme. En vrede over magtens indspisthed og indlysende berettigelse, en vrede mod eliterne og deres ekskluderende sprog og interesser, en afmagt over, at USA ikke længere var verdens centrum, og hvad ved jeg. Alle disse følelser og stemmer samlede sig og blev til en præsident.

Det samme er sket i Danmark og Europa i forhold til indvandringen. Det, der før var dumme kældermenneskers indskrænkede racisme, som magthaverne kunne håne i floromvundne humanistiske vendinger, resonerede på de sociale medier og voksede sig til magtfulde bevægelser, som sætter dagsordenen med en kraft, som kan ændre historiens gang.

#MeToo var et andet udtryk for den samme mekanisme. Milliarder af opslag og kommentarer fra kvinder om mænd og kvinders relationer, som over de seneste år er blevet liket og kommenteret, indtil der formede sig et billede af en ny slags kvinde: en kvinde, som ikke længere var alene med sin frygt og skam, men var sammen med tusinder, nej, millioner af kvinder, som havde oplevet det samme eller i det mindste noget lignende eller bare havde tænkt tanken, og som ikke længere ville finde sig i mænds grænseoverskridende adfærd. Som ikke længere behøvede acceptere magtfulde mænds krænkelser, som en almindelig del af livet, af en karriere eller et forhold.

Ingen big data-analytikere opdagede MeToo, bitcoins eller Trump, før de var en realitet

Alle kvinder vidste det hele tiden, men havde bare ikke opdaget det endnu. Resonansen skabte en ny bevidsthed hos mænd og kvinder. #MeToo er blevet et objektiv, som viser verden på en ny måde. Det, der ikke var et overgreb for få dage siden, kan være det nu – verden er forandret. En enkelt kvinde har nu magten til at dømme en mand for krænkende adfærd, uden at han har chancen for at forsvare sig, for det handler om resonans, om, hvorvidt udsagnene resonerer – ikke om de er sande eller rimelige.

Bitcoins er endnu et eksempel på multitudens skabende kraft. I 2010 kostede de 25 øre stykket. Nu koster de 17.000 dollars. Hvis man således havde købt for 100.000 kroner i 2010, ville man have tjent over 40 milliarder kroner i dag.

Bitcoins er ingenting andet end en forventning. Enhver beskæftigelse blegner i forhold til at have investeret i bitcoins. Selv de mest fremsynede eller geniale aktiviteter kan ikke i potentiel effekt måle sig med investeringer i bitcoins.

Sproget og verden forandrer sig hastigt i retninger, vi ikke på forhånd forstår. Begreber består af sproglige komponenter. Man kan beskrive begreber med ord og forklare, hvad de betyder.

Komplekse begreber består af mange komponenter. F.eks. består begrebet ’demokrati’ af andet og mere end ’afholdelse af valg hvert fjerde år’. Demokrati implicerer langt mere: offentlige institutioner, som ikke er for korrumperede, en myndig offentlighed, som kan og må tænke frit, hvilket er svært at forestille sig uden arbejdstagerrettigheder og borgerrettigheder, som beskytter den enkelte, en fri presse og folk, der kan læse og være kritiske over for det, de læser, så der må også være skoler, magtinstanser, som kan formulere love, og andre, som kan sikre, at de overholdes, osv.

Hvilke formationer vil dannes i 2018 og 19 og 20? Ingen ved det, men de bliver kommenteret lige nu på Facebook

’Demokrati’ som begreb består af mange komponenter, som bevæger sig hele tiden i forhold til hinanden og forandrer sig, og for at komplicere det hele yderligere er komponenterne selv ofte begreber, som består af andre komponenter, som også kan være begreber, og sådan hænger hele sproget sammen i et filtret rodnet af ord og begreber.

Vi overflyver dermed begreberne med en vis hastighed. Overflyver, fordi vi altid betragter begreberne fra afstand, og med en hastighed, fordi de hele tiden muterer. Vi er aldrig helt enige om, hvad de egentlig betyder.