Den nye databeskyttelseslov bør sikre bevarelse af tillid til staten og digital retssikkerhed

Da den britiske tænker Jeremy Bentham tilbage i 1700-tallet fandt på ideen om et panoptikon, var det som en ny slags fængsel. Benthams vision var en særlig slags bygning, hvor alle indsatte fanger kunne ses konstant og derfor aldrig vidste, om de i det konkrete øjeblik blev overvåget.

Panoptiske fængsler blev aldrig opført, men den teknologiske udvikling i de sidste årtier har gjort, at vi allesammen i stigende grad lever i en slags altomfattende konstant panoptikon.

Alene i Danmark er der opsat mere end en million CCTV-kamerarer, vores mobiltelefoner og kreditkort efterlader et digitalt spor, hvor vi end befinder os, og stadig flere personlige oplysninger bliver overført til staten i digitaliseret form.

Der er mange fordele ved udviklingen, men en helt afgørende faktor er, at vi som individer har tillid til, at den enorme mængde data ikke bliver misbrugt. At sikre gennemsigtighed er den bærende tanke bag EU’s persondataforordning, der træder i kraft til maj. Derfor er det uforståeligt, at regeringen med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i spidsen i månedsvis har ignoreret kritikken af dens forslag til en ny databeskyttelseslov. Som afdækket igennem længere tid i Politiken vil regeringens lovforslag gøre det muligt for myndighederne at udveksle og samkøre borgernes personlige data uden at spørge Folketinget eller informere borgerne om dette.

Det er indlysende stærkt problematisk, ikke mindst fordi en række sager i de senere år har vist, at myndighederne langtfra er ufejlbarlige, når det gælder beskyttelse og brug af personfølsomme oplysninger.

I denne måned er det kommet frem, at Undervisningsministeriet og en række kommuner har gemt og sagsbehandlet oplysninger fra folkeskolens trivselsundersøgelser sammen med børnenes cpr-numre, selv om forældrene udtrykkelig havde fået at vide, at besvarelserne var anonyme. Politiken har også for nylig afdækket mangelfuld datasikkerhed i efterretningstjenesterne. Tidligere har der været skandaler om store mængder cpr-numre, der endte i forkerte hænder.

Netop fordi myndighederne ikke er ufejlbarlige, er det utrolig afgørende, at borgerne har overblik over, hvem der har deres data, og hvad de konkret bliver brugt til, og at Folketinget aktivt tager stilling til nye anvendelser af eksisterende personoplysninger.

I en digital tidsalder er beskyttelse af borgernes private data en naturlig del af privatlivets fred, der er en af de allermest basale menneskerettigheder. Det er på mange måder her, slaget om retten til et privatliv i den moderne tid skal stå.

Det handler om digital retssikkerhed og bevarelsen af den altafgørende tillid til staten.

Det bør den nye databeskyttelseslov naturligvis sikre.

Hvis justitsministeren ikke forstår det, er det glædeligt, at der tegner sig et alternativt flertal i Folketinget, som vil insistere på det.

mr