Forfatter til bog om migration: At sende asylansøgere til centre i udlandet er juridisk tvivlsomt, økonomisk uholdbart og en moralsk falliterklæring

Sasha Polakow-Suransky

Født 1979. Journalist, forfatter og redaktør på magasinet Foreign Policy. Tidligere debatredaktør for The New York Times.

Han har skrevet bogen 'Go Back to Where You Came From: The Backlash Against Immigration and the Fate of Western Democracy', hvor han i forbindelse med sin research blandt andre har interviewet Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.