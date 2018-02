Redington om Socialdemokratiets udlændingepolitik: Loft over ikke-vestlige i institutioner er mere kontroversielt end flygtninglejre i Afrika

FOR ABONNENTER

I efteråret fik digteren Henrik Nordbrandt ørerne i maskinen for at udtrykke sin lede ved arbejdet. Til denne avis sagde han: »Arbejde er ikke noget, der klinger godt for mig. Men er det overhovedet det for nogen? Folk har hjernevasket sig selv til at tro, at det er godt at stå tidligt op om morgenen og gå på arbejde. Det er der jo ingen, der kan lide. De får tudet ørerne fulde af det der, og til sidst tror de selv på, at det er velsignelse«.

Det er et stærkt provokerende udsagn i en kultur med protestantisk arbejdsetik. Hos os adler arbejdet, og lediggang er som bekendt roden til alt ondt. Man er jo kun et ordentligt menneske, hvis »man kan og vil«, som politikerne siger med en fast vending. Som menneskelige ressourcer skal vi stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Nordbrandt udtrykker heroverfor den aristokratiske idé om, at arbejdet i grunden forhindrer selvrealiseringen og det gode liv. Tanken går tilbage til Aristoteles, som mente, at arbejdet var en instrumentel nødvendighed for slaver og kvinder, men at frie mænd skulle bruge livet på meningsfulde aktiviteter som filosofi og lovgivningsarbejde.

En lignende tanke formulerede Bertrand Russell i 1930’erne (dog uden chauvinismen) i et berømt essay med titlen ’Hyldest til lediggang’. Den titel kommer næppe til at inspirere mange regeringsprogrammer i Danmark.

Med få undtagelser holder vi nemlig ikke med Aristoteles herhjemme, men med Karl Marx. Han mente, at det er menneskets natur at arbejde, for kun gennem arbejdet kan vi realisere vores menneskelighed. Desværre fremmedgør det kapitalistiske samfund os samtidig fra arbejdet gennem instrumentalisering, mente Marx, da det tvinger os til at sælge os selv som en vare, men det ændrer ikke på arbejdets iboende meningsfuldhed.