Rusland er ikke et demokrati, der er ved at fejle, men et autoritært regime, som er ved at lykkes

Det er, mens jeg taler med Emilia Slabunova, formand for Jabloka, et liberalt oppositionsparti i Rusland, at det for alvor går op for mig, hvilket mod det kræver at sætte sig op imod de blækspruttearme, som Vladimir Putin, evighedspræsidenten, vælter ud over det enorme land. Hun viser billeder af partifæller, som brutalt mistede livet, fordi de ’uheldigvis’ fik et slagstilfælde i fitnesscentret, blev kørt ihjel, udsat for en drukneulykke eller tilsyneladende umotiveret begik selvmord.