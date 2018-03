Far til to: Kære reklamefolk hos Rynkeby og kære skoleledere - skam jer! Det er en smart form for markedsføring, at man kan uddele materiale med ens eget logo på til skolebørn, som ikke kan gennemskue denne sammenhæng selv.

I mine pigers skoletaske lå i forleden to sedler med tydeligt firmalogo. De omhandler Team Rynkeby Løbet, hvor skoleelever over hele Norden opfordres til at deltage for at støtte Børnelungefonden.

Pigerne på 7 og 10 år var opsatte på at deltage, for de havde fået at vide, at det handlede om børn, som var syge.

Deres indbyggede empati for andre børn gav dem dårlig samvittighed ved den blotte tanke om, at børn kunne lide under deres manglende deltagelse.

Skolerne som offentlige institutioner bør holde sig fra reklamer i de skattebetalte omgivelser og bør holde sig fra at promovere bestemte firmaer i skoletiden

De havde i skolen fået at vide, at de skulle skaffe en sponsor, som kunne betale alt efter, hvor langt de kunne løbe for sagen. Det tog lang tid at forklare pigerne, hvorfor det kan være en god idé at forholde sig kritisk, når firmaer sætter reklamer op i skolen.

De havde helt klart ingen idé om, hvad der driver en virksomhed til at sende penge til gode formål. Vi havde en lang snak om, at den positive omtale er meget værd for et firma, og at de jo tydeligt havde indprentet sig navnet på den juiceproducerende virksomhed. Rynkeby havde allerede opnået en betydelig gevinst ved at have sit logo præsenteret sammen med en patientforening for syge børn.

Selv om skolerne som offentlige institutioner bør holde sig fra reklamer i de skattebetalte omgivelser og bør holde sig fra at promovere bestemte firmaer i skoletiden, var det alligevel lykkedes virksomheden her at snige sig ind på skolen og uddele reklamemateriale med lærernes villige deltagelse. Det forhold, at skolens forældrebestyrelse netop har forbudt virksomhedens produkter i skoleboden af sundhedshensyn, gør nærmest forholdet helt ironisk, hvis ikke hyklerisk.

Man kan levende forestille sig, at samme form for inkonsekvens kunne medføre, at tobaksfirmaer eller bryggerier på tilsvarende vis kunne få privilegeret adgang til påvirkning af vores børn i skoletiden. En noget speciel situation, kunne man mene.

Man må sige, at det er en smart form for markedsføring, at man i skoletiden kan uddele materiale med ens eget logo på til børn, som ikke kan gennemskue denne sammenhæng selv.

Det er endnu mere smart, at man med skolens autoritet i ryggen sender børnene ud for at tigge penge til støtte for ens egen selvpromovering. Børnene vil jo af loyalitet over for skolens lærere og som følge af deres medfølelse med syge børn villigt lade sig misbruge i dette markedsføringscirkus.

Kære reklamefolk hos Rynkeby og kære skoleledere: Det er smart, men også lidt for smart. Skam jer!