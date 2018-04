Etikprofessor: Sexdukker er skabt af forskruede mænd til nogle mænd, der er endnu mere forskruede end dem selv Sexrobotter risikerer at normalisere de mest forvrængede idéer om sex og kvindekroppen, mener professor, der kæmper for et globalt forbud.

Menneskelignende sexrobotter er et symptom på en syg kultur, som pornoindustrien med dens forskruede kønsidealer er med til at skabe.

Kathleen Richardson Født 1972. Ph.d. i antropologi ved Cambridge University, ansat som professor i Ethics and Culture of Robots and AI ved De Montfort University, Leicester. Medstifter og frontkvinde for ’Campaign Against Sex Robots’.

Det mener antropologen Kathleen Richardson, der er professor i etik og kultur inden for robotteknologi og kunstig intelligens ved De Montfort University i Leicester. I 2015 stiftede hun bevægelsen ’Campaign Against Sex Robots’, som hun i dag bruger som platform for sit aktivistiske arbejde med at få de såkaldte sexrobotter forbudt på verdensplan.

De repræsenterer jo et dybt forskruet menneskesyn. Med deres store bryster, fyldige læber og utroligt smalle taljer er de jo en grotesk og pornografisk kopi af en kvindekrop Kathleen Richardson

Sexdukkerne kan hverken tænke eller mærke noget. Hvorfor er det så problematisk at bruge dem?

»De repræsenterer jo et dybt forskruet menneskesyn. Med deres store bryster, fyldige læber og utroligt smalle taljer er de jo en grotesk og pornografisk kopi af en kvindekrop. Det er hverken sundt eller hensigtsmæssigt, at det her syn på kvindekroppen bliver normaliseret. Det er meget tydeligt, at disse dukker er skabt af forskruede mænd til nogle mænd, der er endnu mere forskruede end dem selv. For de ønsker jo at dominere kvinder og deres kroppe totalt. De her dukker kan hverken sige nej eller udfordre manden på andre måder«.

Hvorfor er det så forkasteligt?

»Dukkerne bliver ikke udelukkende solgt som et avanceret sexlegetøj. I stedet markedsføres de som en livsledsager eller som en mulig kæreste, forbrugeren kan købe og bruge, som han lyster. Dermed fortæller producenterne også deres kunder, at dukkerne er som rigtige kvinder. Så brugeren kan i realiteten bare gå hjem og slå og voldtage sin dukke, mens han fantaserer, at han gør disse krænkende og forfærdelige ting mod en rigtig kvinde. Det er jo dybt problematisk, for det er med til at fastholde den objektivisering af kvinder, vi ofte ser i vores samfund i dag«.

Men er det ikke bedre, at det går ud over robotter end virkelige kvinder?

»Selvfølgelig er der en vigtig pointe i spørgsmålet. Jeg frygter bare, at denne udvikling vil resultere i, at de mænd, der køber og bruger disse sexdukker, hurtigt indser, at en dukke ikke er en værdig erstatning for et menneske og derfor vil forsøge at udleve deres vanvittige feticher på kvinder i stedet. På den måde er dukkerne og deres brugere blot med til at underbygge en syg kultur, hvor kvinder konstant skal presses til noget, de ikke har lyst til. For i pornoindustrien betyder kvinders seksualitet og lyst ikke noget som helst, og det er desværre pornoens idealer, som de her dukker er med til at trække vores samfund hen imod«.

Pornoen infiltrerer vores hverdag

At sexdukkerne også kan fungere som en hjælp for personer med ekstreme seksuelle tendenser som pædofili og voldtægtsfantasier, er et modargument, Kathleen Richardson ofte støder på i sit aktivistiske arbejde.

Men spørgsmålet er et udtryk for et misforstået syn på seksualitet. For når man taler om lyst, er det ofte logikken om ’mere vil have mere’, der viser sig at være den styrende drift, mener hun.

»Der er ingen beviser for, at sexdukkerne hjælper med at kontrollere folks mærkelige seksuelle lyster. Faktisk ved vi fra tidligere undersøgelser af prostitution og porno, at mange kunder kommer til de prostituerede, fordi de gerne vil udleve nogle af de fantasier, som de har set på pornografiske film eller billeder. For folk kan ikke nøjes med at fantasere om det. Vi mennesker er indrettet sådan, at vi gerne vil have hele oplevelsen«

Hvad er faren ved, at de her sexrobotter vinder frem?

»Jeg frygter virkelig, at sexdukkerne vil være medvirkende til, at empatien mellem os mennesker forringes betydeligt. For hvis vi vælger at være sammen med robotter, så får vi ikke udviklet den empati, som vi ellers ville gøre, hvis vi var sammen med andre mennesker. Det kan ende med blive et stort problem for os allesammen. For det vil blot være med til at forstærke alle de værdier og forhold, der i forvejen er forstyrrende i vores samfund. Det vil normalisere de mest ekstreme og forvrængede idéer om kvindekroppen, og af, hvad sex burde være«.