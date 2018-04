Stig Kirk Ørskov: Mediechefer gnaver i egen armslængde Prisen for støttekronerne er politisk indblanding. Det ville klæde de private mediers chefer at stoppe med at lefle for støtten.

De seneste dage har budt på markante udslag på den danske mediebranches hykleribarometer.

I forlængelse af regeringens udspil til et nyt medieforlig er flere af mediebranchens chefer gået i flæsket på de politikere, som forsøger at skitsere deres ønsker til den nye public service-kontrakt for DR. Når politikerne med konkrete eksempler anskueliggør, hvordan de ønsker at begrænse DR’s opgaver, bliver de rask væk anklaget for at forbryde sig mod armslængdeprincippet.

vor ville det dog klæde cheferne hos de private danske medier at tage deres rolle som frie og uafhængige medier alvorligt.

Lad der ikke herske nogen tvivl. Det bør altid være de ansvarlige redaktører, der beslutter det konkrete indhold i ethvert medie. Også i statens medier. Men for en medievirksomhed som DR, der finansieres fuldt og helt af statslige midler, må det være tilladt for politikerne at definere den opgave, som den pågældende virksomhed skal løse. Man kunne ligefrem mene, at det er politikernes pligt.

Når opgaven er defineret, skal politikerne til gengæld overlade det til medierne selv at bestemme det konkrete indhold. Og her er der grund til at være på vagt. Vi ser desværre, at mange politikere har stor lyst til at blande sig i mediernes indhold i disse år.

Desto mere mærkværdigt er det, at mange af de chefer i mediebranchen, som skælder politikerne ud for at forbryde sig mod armslængdeprincippet i forhold til DR, ikke synes at have nævneværdige kvababbelser ved at lade politikerne komme endnu tættere på de private medier. Blot der følger penge med.

Et er, at hovedparten af de private danske nyhedsmedier er i en situation, hvor de ville give underskud uden direkte støtte, og dermed er afhængige af, hvordan politikerne indretter mediestøtten.

Hvad værre er, så udviser flere af de private mediers chefer interesse for at blande yderligere blod med staten, når regeringen nu vil udbyde nye, delvist statsligt finansierede radio- og tv-kanaler. Forstå det, hvem der kan. Interessen for at tjene staten synes stor blandt private danske medier.

Man skulle ellers tro, at en del af dem havde taget ved lære af historien om Radio24syv. På trods af lyttermæssig succes foreslår regeringen nu, at statsstøtten reduceres med 33 pct. Og Dansk Folkeparti ønsker tilmed, at stationen flyttes til Jylland. Forløbet demonstrerer med al tydelighed, at det er illusorisk at opbygge et langtidsholdbart og uafhængigt medie baseret på statsstøtte og politisk detailstyring.

Som bekendt er Radio24syv resultatet af, at et udenlandsk ejet mediehus i sin tid lod hånt om redaktionelle frihedsprincipper og som det eneste lod sig spise af med statens penge for at få fingre i den overregulerede FM4-licens. Det blev så til Radio 24syv, som politikerne nu fundamentalt vil ændre vilkårene for. Ydmygelsen skærer i hjertet. Og den bliver ikke mindre af, at det selverklærede borgerlige mediehus, som driver det statsfinansierede Radio24syv, har udnævnt radioen til et af koncernens såkaldte superbrands.

Nu vil regeringen så oven i købet lave en sammenblanding af offentlige midler og reklamefinansiering af Radio24syv og de nye, statsligt udbudte radio- og tv-kanaler. Opgaven for kanalerne vil blive defineret af politikerne. Og vi kan være nogenlunde sikre på, at opgaverne og rammerne næppe vedbliver at være de samme, når der om nogle år kommer nye politikere til, og der skal laves nye medieforlig.