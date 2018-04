Medieforsker: Medieudspillet skærper kontrollen med medierne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Medieudspillet er karakteriseret som det mest værdipolitiske udspil længe set fra en borgerlig-liberal regering. Og det er givetvis borgerlig-liberal politik at beskære Danmarks vigtigste kulturinstitution med 20 procent.

Det er muligvis også et led i en sådan politik helt at lukke øjnene for de effekter og den trussel, som de internationale mediegiganter (Google, Facebook, Netflix, m.fl.) udgør for det danske mediesystem. Her er end ikke en forberedelse til at hindre de skader, deres tilstedeværelse medfører.

Men det burde ikke være borgerlig-liberal mediepolitik at øge den statslige indflydelse og kontrol med de nationale medier.

For det første svinder statens kontrol med DR, Radio24syv og TV 2-regionerne ikke ind, fordi de får færre penge til at producere dansk indhold for. Den opretholdes via public service-kontrakter, som ministeren udsteder, og kontrolleres af Radio- og tv-nævnet, som ministeren udpeger. Og når staten kun sælger 40 procent af TV 2, er det for at have hånd i hanke med virksomheden, som ministeren sagde.

For det andet opretter staten en ny tv-kanal med forpligtelser inden for kultur og folkeoplysning. Det kan kun ske via en præcis public service-kontrakt med kontrol fra Radio- og tv-nævnet.

For det tredje sker det samme på radio-markedet. En ny dab-radiokanal med kultur og klassisk musik skal ligeledes styres gennem ministerens public service-kontrakt og via kontrol fra Radio- og tv-nævnet.

For det fjerde skal støtten til dansk film nu splittes op, så der ved siden af Filminstituttet skal etableres et nyt statsligt bevillings- og kontrolorgan, der udpeges af ministeren.

For det femte inddrages også distriktsbladene under statens kontrol via de statstilskud, disse kan modtage under særlige betingelser, som ministeren opstiller, og som Medienævnet, der udnævnes af ministeren, håndhæver.

For det sjette udvides public service-puljen, så dens nye styregruppe, der skal udpeges af ministeren, får større indflydelse på, hvad der skal produceres af dansk kvalitetsindhold. Og som noget helt nyt i dansk mediepolitik skal det nu sikres via sanktionsmuligheder, at det støttede indhold anvendes af befolkningen.

For regeringen har det centrale i politikken været ejerskab, stat eller privat.

De private skulle få det bedre ved, at de statslige fik det ringere.

Men ejerskab er ikke det vigtigste; det er ressourcer og graden og formen af statens kontrol. Den borgerlig-liberale regering skruer ned for ressourcerne og op for kontrollen. Regeringen har ikke tillid til uafhængige institutioner på armslængde-afstand, men vil selv detailstyre bevillinger gennem ministerudpegede udvalg.