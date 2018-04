»Vanvittigt« at straffe mønsterbrydere: Selv som veluddannet er lønsedlen mindre, hvis du kommer fra et arbejderklassehjem Veluddannede, der kommer fra et arbejderklassehjem, bliver lønnet betydeligt dårligere end deres jævnbyrdige kollegaer fra mere velstående familier. Sådan er det i Storbritannien – og sikkert også i Danmark, siger ngo-direktør Wanda Wyporska.

»Som sort kvinde er jeg smerteligt bevidst om, at sådan nogle som mig bliver diskrimineret både på baggrund af køn og etnicitet, for eksempel hvad angår løn. Mange anerkender da efterhånden også, at den slags foregår. Men de færreste er klar over, at der også er et stort løngab baseret på klasse – og at veluddannede briter, der kommer fra arbejderklassen, i snit får 5.000 kr. mindre om måneden for at udføre det samme arbejde som deres kollegaer fra mere velstående hjem. Det er jo vanvittigt, at man bliver straffet for at have brudt den sociale arv«.