Filosof og antropolog: I spilder jeres liv med ligegyldigt pseudoarbejde. Gå dog hjem! Det er vanvittigt så meget tid, der går med overflødige møder, dødfødte projekter, fluffy powerpoint-præsentationer og strategier, ingen har gavn af, mener filosof Anders Fogh Jensen og antropolog Dennis Nørmark.

Hundredtusind veluddannede danskere møder hver eneste dag ind på kontoret for at udføre et arbejde, der er fuldstændigt meningsløst. Sådan lyder den barske dom over en betragtelig del af arbejdsstyrken fra filosof Anders Fogh Jensen og antropolog Dennis Nørmark, der på fredag udgiver debatbogen ’Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting’.

Ifølge forfatterne opstår pseudoarbejde, når der ikke er mere reelt arbejde at lave, og man i stedet for at gå tidligt hjem opfinder komplet ligegyldige projekter, regler og strategier, der kan udfylde en 37-timers arbejdsuge.

Fænomenet findes især i større kommunikations- og hr-afdelinger i både offentlige og private virksomheder og blandt konsulenter og mellemledere med stabsfunktioner som ’akkreditering’, ’auditering’, ’performance management’, ’projektstyring’, ’learning office’ og ’shared service’.

Dennis Nørmark: »Ufatteligt mange mennesker med lange, fine uddannelser sidder hver eneste dag og laver noget, der er totalt værdiløst for dem selv, deres virksomhed og samfundet. Deres arbejde er så fluffy, at de ikke engang kan forklare deres egen familie, hvad de får tiden til at gå med, men det er typisk noget inden for management, human resource, strategi eller kommunikation. Der er ingen sammenhæng mellem den tid, de arbejder, og den kvalitet, de producerer. Arbejdet forsvinder bare ned i et sort hul. Det er det, vi kalder pseudoarbejde, og det er et gigantisk samfundsproblem«.

Om forfatterne Anders Fogh Jensen (f. 1973) er filosof, foredragsholder og kommentator. Han er forfatter til flere bøger, bl.a. ’Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?’ og ’Projektmennesket’. Dennis Nørmark (f. 1978) er cand.mag. i antropologi, foredragsholder og fastskribent i Politiken. Han har bl.a. skrevet bøgerne ’Kulturforståelse for stenalderhjerner’ og ’Humanistens guide til det private erhvervsliv’. Bogen ’Pseudoarbejde - Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting' udkommer 20. april fra forlaget Gyldendal. Vis mere

Men folk oplever jo, at de har travlt?

Anders Fogh Jensen: »Ja, det er ikke, fordi folk sidder og triller tommelfingre. Vi har at gøre med en medarbejdergruppe, der ofte føler, at de har rygende travlt, men det, de laver, er bullshit, som ingen har gavn af. Det kan være decideret tomt arbejde, hvor man skriver en statusrapport, som ingen kommer til at læse, eller sorterer mapperne i indboksen på en ny måde. Men pseudoarbejdet kan også bestå i at lægge snubletråde ud for andre i organisationen. Det ser vi for eksempel, når en personaleafdeling udarbejder tidskrævende kontrolskemaer, som forstyrrer medarbejdere andre steder i organisationen, der rent faktisk laver noget af værdi, f.eks. læger, sosu-assistenter, buschauffører eller skolelærere. Hr- og kommunikationsafdelingerne spilder ikke bare deres egen tid, de spilder også andres«.

Er det ikke en smule arrogant at påstå, at det er »meningsløst« arbejde? Hvad ved I om det?

Nørmark: »Vi har begge to arbejdet som konsulenter og ved, hvordan tingene foregår. Vi har ved gud også lavet pseudoarbejde og bærer vores del af skylden. I bogen interviewer vi 20-25 ansatte i både offentlige og private virksomheder, der fortæller den ene absurde historie efter den anden om, hvor meningsløst meget af det, de laver, er. Det er måske ikke alle opgaver, der er meningsløse, men langt de fleste er. Det er vitterligt vanvittigt«.

Hvis det er så åbenlyst vanvittigt, som I hævder, hvorfor findes denne type arbejde så?

Nørmark: »Problemet er, at vi har fået et udbudsstyret arbejdsmarked, hvor vi ansætter dem, vi er kommet til at uddanne, i stedet for at uddanne dem, vi har brug for. Årtiers snak om vidensjob har skabt en overproduktion af akademikere, der er uhyggeligt dygtige til meget, meget fluffy ting. Men i stedet for at sige ’stop, vi har ikke brug for flere!’, så bliver vi ved med at finde plads til dem i kæmpestore hr- og kommunikationsafdelinger og sætter dem til at lave bullshit. Det sørgelige resultat viser sig i disse år: en voksende gruppe af mennesker, der i deres stille sind tænker: ’Hvad fanden er det egentlig, jeg laver? Var ubrugelige power-point-præsentationer og luftige strategiplaner virkelig det aftryk, jeg ville sætte på verden?’«.

»Mange bliver simpelthen ramt af meningsløshedsstress«, siger Anders Fogh Jensen (t.h.). Foto: Andreas Haubjerg.

Jensen: »Mange bliver simpelthen ramt af meningsløshedsstress. Man producerer noget, man egentlig godt ved, der ikke er brug for. Som en af kilderne, vi interviewer i bogen, siger, må man gøre op med sig selv, hvor prostitueret man kan holde ud at være. Kan du se dig selv og dine børn i øjnene, hvis du bruger størstedelen af dine vågne timer på noget luftigt stads? Eller ville du i virkeligheden ønske, at du stod i et suppekøkken, var frivillig i en lektiecafé eller sorterede tulipanløg, hvor du rent faktisk producerer noget af værdi? Pseudoarbejde er et eksistentielt problem«.

Men der må da være en virksomhedsejer eller chef, der kan se værdien af det arbejde, I kalder bullshit – ellers ville de pågældende medarbejdere vel ikke være ansat ...

Nørmark: »Det er nærliggende at tænke sådan, men det er ikke rigtigt. Pseudoarbejdet får lov til at udfolde sig i et selvfødende, lukket kredsløb, hvor alle bekræfter hinanden og ikke mindst den øverste ledelse i, at det, man laver, er ufatteligt vigtigt. Men det er ikke vigtigt. Vi må overveje, om ikke der er en markedsfejl, når nogle af de højeste lønninger i virksomheden går til ansatte, der skaber noget af meget tvivlsom værdi. Du kan simpelthen ikke vurdere et arbejdes værdi ud fra, hvor mange penge chefen vil betale for det«.

Jensen: »Man skal heller ikke underkende betydningen af, at en virksomhed kan fremvise en stor stab af hr-ansatte og kommunikationsfolk. Der er stor prestige forbundet med at have mange ansatte i disse afdelinger, og derfor ser vi også, at man i sparetider hellere vil skille sig af med medarbejderne ’på gulvet’, der faktisk udfører et konkret, værdifuldt arbejde, end sine egne folk, der kun laver gøgl. Der er en selvoppustethed i lederlagene, der er helt gak i låget«.

Arbejd 15 timer om ugen

Ifølge forfatterne er den 37-timers arbejdsuge hovedårsagen til pseudoarbejdets hærgen. Danmark har igennem årtier forsømt at forkorte arbejdstiden, i takt med at vi er blevet mere effektive. I stedet holder vi stædigt fast i en arbejdsuge, der hører industrisamfundet til.

Nørmark: »For 100 år siden forudsagde store økonomer og tænkere, at vi i dag kun ville arbejde 15 timer om ugen. De mente, at den teknologiske udvikling ville gøre os mere og mere effektive, så vi gradvis kunne skrue ned for arbejdstiden og få mere tid til at nyde livet. De havde fuldstændigt ret – vi er blevet meget effektive. Men hver gang vi har haft muligheden for at gå ned i arbejdstid og få mere tid til os selv, har vi bare fyldt mere ligegyldigt arbejde ind i tilværelsen. I dag er mange af os jo til grin for vores egen tid«.

Jensen: »Vi bruger simpelthen teknologien forkert. Den burde befri os fra arbejdet, men er endt med at tynge os. Et eksempel: I gamle dage brugte man én dag om måneden på at vaske alt sit tøj i hånden. Så opfandt man vaskemaskinen, og nu kunne man ordne det hele på to timer. Men hvad skete der? Folk begyndte nu at vaske tøj flere gange om ugen og endte med sammenlagt at bruge mere tid på at vaske tøj end tidligere. Samme mønster ser vi på arbejdsmarkedet. Det tager i dag kun 10 sekunder at sende en besked til en kunde eller kollega, men til gengæld sender vi 50-100 mere eller mindre ligegyldige beskeder til hinanden hver eneste dag. Vi har en dybt irrationel omgang med teknologien«.

Hvor kort mener I, at en arbejdsuge bør være i 2018?

Jensen: »Vi mener, man bør arbejde 15 timer om ugen. Selvfølgelig kan der være meningsfulde jobs i bl.a. sundhedssektoren, der kræver, at man arbejder mere i visse perioder, men 15 timer er et realistisk mål for de fleste akademikere, hvis man skærer alt pseudoarbejdet væk«.

Nørmark: »Vi er jo ikke imod arbejde. Vi mener sådan set, at mennesker har behov for at arbejde og lave noget nyttigt. Men i mange brancher er der simpelthen ikke reelt arbejde nok til, at man kan være nyttig i mere end 15 timer om ugen. Så synes vi hellere, at man skal gå hjem, nyde livet, være sammen med sine børn, lave frivilligt arbejde, købe ind for ældre mennesker, lave mad til hjemløse og være en god samfundsborger«.

Men overser I ikke, at arbejdet opfylder et grundlæggende behov hos os mennesker, og at mange slet ikke ønsker at arbejde mindre – og slet ikke sølle 15 timer om ugen?

Jensen: »Jeg er helt med på, at arbejde udfylder et behov for anerkendelse og socialt samvær. Men det kan man også få gennem frivilligt arbejde, når man f.eks. lærer børn i en lektiecafé noget nyt. Det er endda et arbejde, man kan spejle sig i. Der er jo ingen, der kan genkende sig selv i en eller anden dødssyg virksomhedsstrategi eller floskelbetændt powerpoint-præsentation. Pseudoarbejdet fører til fremmedgørelse«.

Så hvad er det helt konkret, I foreslår? Skal vi bare fyre alle hr- og kommunikationsansatte med gevaldig arbejdsløshed til følge?