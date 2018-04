Dennis Nørmark: OK18 er de ansattes oprør mod de talentløse offentlige ledere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er blevet et fast omkvæd i overenskomstforhandlingerne, at parterne egentlig ikke står så langt fra hinanden, som de selv tror. I hvert fald har både de selv og vi andre spinatfugle igen og igen sagt, at det i virkeligheden er meget få ting, målt i kroner og øre, timer og minutter, der udgør den knude, som forligsinstitutionen burde være i stand til at hugge over.

Dennis Nørmark Født 1978. Antropolog, forfatter, foredragsholder og selvstændig konsulent. Han er medlem af Liberal Alliance og sidder blandt andet i DR’s bestyrelse udpeget af partiet.

Og det er da også rigtigt, hvis man alene ser på konflikten på den måde – som en rent kvantificerbar uoverensstemmelse. Men i så fald har man været dårlig til at lytte til, hvad lægerne, pædagogerne, skolelærerne, plejepersonalet og alle de andre faggrupper har sagt.

Her er det ord som tillid, faglighed, anerkendelse og respekt, der går igen, og lønnen og arbejdstimerne lyder efterhånden mere som et desperat forsøg på kompensation. Noget, der kan ligne en slags anerkendelse i en hverdag præget af mistillid.

Fagforeningernes krav kan således kun blive et plaster på et sår, der uden tvivl vil springe op igen næste gang, medmindre man for alvor får bygget bro over den virkelige kløft mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne i den offentlige sektor.For der går en kløft ned igennem det offentlige Danmark. En kløft, der handler om, hvordan man definerer kvaliteten i arbejdet. En kløft, hvor velfærdsstatens frontmedarbejdere og specialister står på den ene side, og et vældigt administrativt apparat af generalister står på den anden.

Ingen kan ret meget længere have sympati tilovers for et ledelseslag, der katapulterer hinanden rundt til jobs i sektorer, de ikke har forstand på, mens de belønner hinanden for ikke at have opfyldt målene i deres kontrakter

For den første gruppes vedkommende er arbejdet defineret af et kald eller i det mindste en faglig viden. Det er lægen, der selv føler sig i stand til at vurdere, om han skal spørge en patient, om hun har tendens til at gå og falde, eller plejehjemspersonalet, der efter at have lavet flødekartofler et helt liv ved, præcis hvor længe de skal stå i ovnen, læreren, der selvstændigt sammensætter ugens undervisning i 3. b, eller sagsbehandleren, der skal vurdere, om hun har noget at tilbyde kontanthjælpsmodtageren på et møde i næste uge, eller om det er bedre at aflyse.

Det er folk, der hver dag på baggrund af erfaring og faglig viden træffer valg, der gør deres arbejde meningsfuldt, fordi de foretager sig det, de er gode til.

Men dette vigtige arbejde bliver de i stigende omfang forhindret i at udføre, fordi et gigantisk lag af administratorer, stabs- og støttefunktioner, akkrediteringer, kvalitets- og forbedringsafdelinger er skudt ind imellem fagpersonerne og den politiske ledelse.

Mennesker, der ofte i den bedste mening har fået stukket et dilemma i hånden: De skal forbedre noget, de sådan set ikke selv har nogen faglig forstand på, men da deres egen indsats bliver målt og vejet og belønnet i kontrakter, bliver de nødt til at opstille et eller andet mål for, at tingene kører fortrinligt i deres lille administrative ansvarsområde. Og det er her, det går galt. For det medfører en sand ’kreativ’ eksplosion af ideer til, hvad der kunne indikere, at det går skidegodt.

Hvis man vil forstå krisen i det offentlige og utilfredsheden blandt velfærdsstatens frontmedarbejdere, må man forstå, at almindelige læger, sygeplejersker, skolelærere og socialrådgivere hver dag oplever, at de skal gøre ting for at sikre, at det administrative lag kan lege, at de forbedrer tingene, selv om de sjældent gør meget mere end at opstille snubletråde for deres dygtige medarbejdere.

Lægen skal nu notere på en computer, at han har spurgt patienten, om hun har tendens til svimmelhed, fordi sygehusadministrationen vil have antallet af folk, der går og falder, ned, plejehjemspersonalet måler tre forskellige steder i de føromtalte flødekartofler på grund af én forgiftningssag i fortiden, læreren skal indrette undervisningen efter, at hendes elever skal bestå en test, som skolen bliver målt på, og sagsbehandleren tvinges til at indkalde klienten til et møde, hvor de intet har at tale med hinanden om.

Alt sammen fordi nogen et sted højere oppe i systemet skal have nogle tal at præsentere for nogle andre endnu højere oppe, så det ser ud, som om det går godt ’på deres område’. Tal, der for det meste er fuldstændig løsrevet fra den opfattelse af kvalitet, der findes hos velfærdsstatens driftspersonale.Samtidig oplever menigmand, hvordan bureaukratiets apparatjikker friktionsløst flytter fra et job i en sygehusdirektion til arbejdsskadestyrelsen for at slutte af på Det Kongelige Teater. Alle tre områder, de ingen faglig forstand har på. Hvorefter de igangsætter fantasiløse målinger ud fra den eneste administrative fællesnævner, de kan finde: tal.

Tal for, hvor tidligt et udskrivelsesbrev skal nå en patients egen læge, tal for, hvor hurtigt arbejdsskadesager kan afsluttes, eller tal for solgte siddepladser på Gamle Scene. Ikke tal for, om patienten bliver rask, om sagsbehandlingen er grundig nok, eller om skuespillerne kommer helt ind i materien i ’Macbeth’. For det har de ingen som helst forstand på.