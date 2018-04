Alex Vanopslagh: Vi skal værne om de unge og deres forældres ret til at vælge lige præcis det gymnasium, som de finder bedst Hvis man følger rektorernes planøkonomiske logik, hvor elever og unge, ambitiøse mennesker skal fordeles efter rektorernes behov, vil det de facto fjerne det frie valg for alle elever.

Kender I dem, der ved bedst? Dem, der altid mener, at de skal designe andre menneskers liv? Sådan havde jeg det, da jeg læste et indlæg her i Politiken skrevet af to rektorer og formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening.

De mener, at unge ikke selv skal have lov til frit at vælge, hvilket gymnasium de vil gå på. Det skal rektorerne styre. Det skal embedsmænd styre. Og det skal alt sammen sanktioneres fra politikerne på Christiansborg.

Jeg deler ønsket om at gøre op med parallelsamfundsgymnasier, hvor fagligheden er i bund, festerne er alkoholfrie på grund af religion, og der er sociale og kulturelle udfordringer, som ofte opstår, når der er en høj koncentration af ikke-vestlige indvandrere/efterkommere.

Men tankegangen hos rektorerne om, at politikere og embedsmænd kan designe det perfekte samfund og derfor skal bestemme, hvor unge skal gå i gymnasiet, er farlig. For deri ligger en iboende tanke om, at selve det frie valg er farligt. At det, der er godt for den enkelte borger (og enkelte gymnasieelev), ikke nødvendigvis er godt for systemet, for Velfærdsstaten A/S for gymnasiernes pengepung og mulighed for at brillere.

Det er den samme farlige mentalitet, der ligger iboende i socialismen: at det er staten, systemet og politikerne, der bedst ved, hvor og hvordan borgerne skal bo, hvor meget de skal tjene, hvordan deres virksomheder skal drives. Det er en foragt over for det frie valg, fordi det giver problemer for systemet.

Hvis Muhammed skal tvinges ind på et bestemt gymnasium, vil han optage den plads, Lise havde drømt om. Den pointe er helt fraværende i den politiske debat

Men vi skal værne om de unge og deres forældres ret til at vælge lige præcis det gymnasium, som de finder bedst. Hvis man følger rektorernes planøkonomiske logik, hvor elever og unge, ambitiøse mennesker skal fordeles efter rektorernes behov, vil det de facto fjerne det frie valg for alle elever.

For hvis Muhammed skal tvinges ind på et bestemt gymnasium, vil han optage den plads, Lise havde drømt om. Den pointe er helt fraværende i den politiske debat.

Når vi er nået dertil, hvor gymnasierektorer føler sig nødsaget til at modarbejde det frie valg, er det naturligvis udtryk for, at nogle gymnasier er ved at bryde sammen, fordi de er blevet til muslimske gymnasier, som fravælges af andre elever, og som koster gymnasierne dyrt, fordi de skal bruge ekstra ressourcer på unge, som måske aldrig burde have været i gymnasiet i første omgang.

Og her har vi jo løsningen på problemet og hvad problemet reelt er: at gymnasiet er blevet en forlængelse af 10. klasse, som alle unge uanset fagligt niveau, interesser og baggrund opfordres til at tage.

Elevernes socioøkonomiske baggrund på gymnasierne og fordelingen heraf ville ikke et udgøre et problem, hvis alle havde et relativt højt fagligt bundniveau. Men den ideologiske modstand mod at stille krav til folk i det her land er så stort i særdeleshed i reformpædagogikkens kredse, at det er nemmere at foreslå statsstyring af, hvor eleverne går i gymnasiet henne, end at arbejde for, at færre kommer på gymnasiet.

Og det er tilfældigvis også dejligt belejligt for gymnasiernes pengepung. Så må borgerne jo bare rette ind.