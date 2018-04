Kære medborger: Det er din skyld, at jeg ikke længere er fortabt og forkrøblet Min skizofreni gjorde i mange år livet modbydeligt for mig og mine nærmeste. Heldigvis bor jeg i et land, der hjælper mennesker som mig til at få et godt liv.

Det nemt at brokke sig. Vi kan altid finde noget at være kede af eller være forargede over, og selv om det er sundt med opmærksomheden på vores problemer, vil jeg her bidrage med noget, mange synes at glemme i dagligdagens trummerum: taknemmelighed.

Jeg vil gerne sige dig tak, kære medborger. For du har – uanset om du ved det eller ej – reddet mit liv.

Jeg kommer fra dårlige kår; min mor var skizofren, min far fraværende, og jeg voksede op på børnehjem og i skiftende plejefamilier, der generelt ikke kunne nå mig. Det var hårde tider, og jeg forventede måske lidt naivt, at livet ville blive lettere, når jeg blev voksen.

Jeg var fortabt. I mange år gjorde jeg livet surt for mange. Jeg var vred og formørket, og det skulle gå ud over nogen

Håbet holdt mig oppe i ungdommen, men da skizofrenien, hjemløsheden, angsten og sidenhen hadet og frustrationen tog over, knækkede jeg.

Jeg var fortabt. I mange år gjorde jeg livet surt for mange. Jeg var vred og formørket, og det skulle gå ud over nogen. Jeg var uden for pædagogisk rækkevidde, og selv om systemet stod omkring mig og hamrede deres kærlighed, deres overskud og medmenneskeligheden ind i mig, kunne jeg dengang ikke tage imod det. Jeg var forkrøblet, og det virkede til, at der ikke var nogen vej ud.

Kulminationen på mit altopslugende og brutale mørke kom, da jeg i en psykose tog min daværende og højt elskede kæreste som gidsel. En voldsom oplevelse, der til min store skam traumatiserede os begge.

Jeg må undskylde mig selv med, at når man ser CIA-Agenter alle steder og i øvrigt har roterende fis i kasketten, handler man alt andet end rationelt, når man i månedsvis ikke tager sin medicin, fordi man tror, man kan leve af kærlighed og kildevand.

Politiet skød mig ikke den aften, selv om det var tæt på

Politiet skød mig ikke den aften, selv om det var tæt på. De satte derimod gang i den bedring, jeg havde brug for. Jeg blev spærret inde i halvandet år på et lukket psykiatrisk afsnit med medicin, terapi, omsorg og frem for alt min knalddygtige og fantastiske psykolog og sparringspartner, Jens, der har lagt liv og sjæl i at lytte og pille skårene fra mit kaotiske liv ud af mit sind.

I næsten ti år har vi snakket, han og jeg. Hver uge, samme tid, kl. 15.30 hver onsdag. Et lille stykke ad gangen, tre piller om dagen og små, små skridt i retning af det sagnomspundne og fabelagtige ’sunde liv’.

Bedringen, og den har været fundamental, kom ikke med et; den slags er en langsommelig og slidsom proces, der har krævet større kamp, end jeg har ord til at beskrive her.

Men – og det er det, der er hele pointen – folk omkring mig tog sig tid til at samle mig op, gøre mig hel, rydde skyggerne ud af mit sind og få mig løftet til et punkt, hvor jeg kan være sammen med jer andre. Jeg er ikke længere fanget af skyggerne, men tilbeder af det lys, jeg aldrig turde lukke ind før.

Mit liv idag er mere eller mindre fantastisk. Jeg bor ydmygt, men godt. Jeg arbejder på en bog om mit liv og om den åndelighed og kristendom, der har spillet en afgørende rolle i min bedring, og jeg er fri for den afgrundsdybe smerte, der har tærsket i mit sind.

Fremtiden og nuet er noget, jeg i dag omfavner med et smil, og jeg lever uden angst. Havde jeg fået at vide, at jeg skulle være her for 5 eller 10 år siden, havde jeg grinet hånligt og var sunket endnu længere ned i dybderne.