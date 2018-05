Debattalenter dyster i 'lidelsesnydelse': »Det trækker altså ned, at du kalder folk for fucking klamme svin, Anders«

SM i debat

Arrangementet er udsolgt, og lugten af fadøl spreder sig rundt i salen, hvor buh- og huhråbene gradvis bliver højere. Nervøsiteten lyser ud af nogle af deltagerne. Den skælvende stemme, den usikre gang op på scenen. Et par ekstra nervøse deltagere kaster håndklædet i ringen allerede i første runde.

Andre deltagere finder en ro i rampelyset. Forbundsformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Frederik Vad Nielsen står med Vans-skoene solidt plantet på scenen og kroppen vendt ud mod salen.

»Jeg kan se, der sidder en del kvinder herinde i salen, og hvor mange af jer har prøvet at blive raget på i byen?«. Størstedelen af salens kvinder rækker hånden op.

»Vi er nødt til at erkende, at fællesområder som natklubber og koncertsale ikke er sikre rum for kvinder. Derfor mener jeg, vi som samfund bør sige, at hvis stederne ikke aktivt bekæmper overgreb, bliver vi nødt til at tage alkoholbevillingen fra dem, for det er vores stærkeste våben«, siger han.

Ved siden af Frederik Vad Nielsen står ordfører for internationale forhold i Radikal Ungdom, Jonas Nørup Hall-Andersen. Han er egentlig enig med sin modstander, men det går jo ikke i en debatkonkurrence.

Frederik Vad Nielsen i debat på scenen Foto: Mads Nissen

»Hvad skal diskotekerne gøre for at bekæmpe diskrimination og overgreb? Hvor mange skal befamles, før du fjerner alkoholbevillingen? Er det virkelig diskotekernes ansvar, for hvordan skal de sikre sig mod det? Er det ikke kundernes ansvar og et generelt spørgsmål i samfundet om, at både mænd og kvinder skal opføre sig ordentligt i nattelivet?«. Frederik Vad anerkender modstanderes spørgsmål og konstaterer, at det selvfølgelig ikke er DM i lovforslag, men mener, der er brug for grænser. Frederik er selvsikker, og dommerne sender ham enstemmigt videre til semifinalen.