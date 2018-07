Læge og sundhedsdebattør: Selvbestaltede sundheds-guruer udfylder det tomrum, som etablerede medier efterlader Vi fagfolk har et ansvar i kampen mod alternative sandheder om sundhed og bør gøre vores ypperste for at formidle vores viden letforståeligt. Men ansvaret ligger også hos journalisterne

FOR ABONNENTER Hvis noget lyder for godt til at være sandt, ja, så er det det ofte også. Det burde altid ligge i baghovedet, når vi eksponeres for opsigtsvækkende nyheder. Ikke mindst på sundhedsområdet, hvor vi synes at have en svaghed for løfterne om flad mave og evig ungdom. I bedste fald bygger de på ammestuehistorier, i værste fald er der tale om bevidst – og nogle gange livsfarlig – vildledning.