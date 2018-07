Læge: Det er modigt af sundhedsministeren at gå imod sit eget ministeriums anbefalinger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Det kan rent faktisk rykke ved vores måde at tænke ting på og bringe Danmark i front som forsøgs- og udviklingsland«. Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i et interview i Alt for Damerne nr. 26 under overskriften ’Vi har ikke tid til at vente på videnskaben’. Sundhedsministeren varsler en ny måde at godkende brug af medicin på.

Hun vil gøre op med de meget kostbare procedurer, som godkendelse af medicin kræver. Og selv hvis et lægemiddel som cannabis allerede er godkendt til én ting, kræver det omfattende dokumentation at få det registreret til brug mod noget andet.

Mange vil gerne bruge cannabis som medicin, men fodslæbende forskere og læger har strittet imod og kræver den ene undersøgelse efter den anden. Ministeren siger: »Og da jeg tiltrådte som minister, havde jeg for længst mistet tålmodigheden«.

Nu skærer hun igennem, for lægerne og videnskaben er bagud i forhold til befolkningen og globale trends. Løsningen er enkel: Medicinsk cannabis skal være et præparat på linje med de andre præparater og behandlingsmetoder hos den praktiserende læge.

Specifikt nævner hun, at cannabis skal kunne bruges som behandling af gigt, en folkesygdom, som mange lider af.

Ministeren demonstrerer her et imponerende mod, for hun går imod Lægemiddelstyrelsen i sit eget ministerium, der på egen hjemmeside skriver, at smerter ved ledsygdomme ikke er relevant at behandle med medicinsk cannabis.

Dette åbner nye muligheder for medicinalindustrien. Hvis de bureaukratiske procedurer til at få medicin godkendt lempes betydeligt, vil markedsføringen af medicin blive meget hurtigere, billigere og enklere end hidtil.

Ellen Trane Nørby demonstrerer da også, at hun har blik for de erhvervsmæssige muligheder:

»For mig var det vigtigt at få hastighed i det, for hvis vi skulle være i front på det her og få investeringerne til at ligge i Danmark, så nytter det ikke noget, at vi bruger to år på at udforme en dyrkningsordning«.