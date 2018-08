Neoliberalisterne har i årevis bildt os ind, at vi er grådige egoister. Pjat, mennesket er dybt altruistisk Mennesket er grundlæggende empatisk og altruistisk, men de sider undertrykkes af den neoliberale tidsånd, der reducerer os alle til købere og sælgere. Kun en ny fortælling kan redde os op af sumpen, mener den britiske forfatter George Monbiot.

Vi står over for flere sammenflettede kriser. Klimasammenbruddet er den mest presserende, og endnu hurtigere går det med den økologiske udrensning af både land og hav af madindustrien, som fører til kollaps af økosystemer og bestanden af planter og dyr. Det er primært drevet af den massive fortæring af Jordens ressourcer.

Ideologien bag hedder neoliberalisme og går ud på, at markedet bestemmer, hvad der skal ske på Jorden. Uligheden stiger, politisk bliver der mindre at vælge imellem, og når politikere ikke leverer, så leder folk efter forandring andre steder. De søger en antipolitik, og det forklarer demagogernes fremmarch ikke kun med Trump i USA, men også med Modi i Indien, Erdogan i Tyrkiet, Orbán i Ungarn og Duterte i Filippinerne«.

Sådan siger forfatter, journalist og klima- og politisk aktivist George Monbiot, der sidste år skrev bogen ’Out of the Wreckage’, hvor han blandt andet undersøger det 20. århundredes to mest succesrige politiske fortællinger, keynesiansk socialdemokratisme og neoliberalismen. Den sidste har været dominerende siden 1970’erne med ødelæggende konsekvenser for klima og miljø. Dens ideologi har reduceret os alle til ekstreme individualister og forbrugere, skabt stor ulighed og skadet tilliden til de demokratiske institutioner.

»Da den neoliberale fortælling brast samtidig med finanskrisen i 2008, bidrog vi med ingenting. Vi havde ikke en historie, som kunne erstatte den. Nogle steder i Europa blev regeringer ved med at implementere en fortyndet version af neoliberalismen – andre steder var det mere af det samme«.

»Det fik lov til at ske, fordi der ikke var et konkurrerende narrativ, en ny historie, som kunne erobre menneskets fantasi med håb om, at vi kan skabe en bedre verden. Uden et nyt narrativ sidder vi fast«.

Men lytter vi til politikerne flere steder i Europa, så taler de om stigende økonomisk vækst, lavere ledighed og om, at det generelt går fremad. Hvordan hænger det sammen med din analyse?

»Politikerne vælger indikatorer, som tjener dem. Det klassiske eksempel er bnp, bruttonationalproduktet, som er en ringe indikator for, hvor vi står som samfund. Især fordi vækst i bnp hænger direkte sammen med miljøets ødelæggelse. Jo rigere vi bliver – hvad angår bnp – jo fattigere bliver vi i forhold til miljøet. Måler man alene på bnp, ja så går det godt, men bruger vi den sunde fornuft, så går det dårligt«.

Sammenlignet med 60’erne og 70’erne er vi i dag rigere, sikrere og lever længere – eller se mod Kinas middelklasse. Benægter du, at der er kommet noget godt ud af den økonomiske vækst?

»Det vil jeg ikke benægte. Der var også problemer før neoliberalismen. Der var laissez-faire-kapitalismen fra det 19. århundrede og statskommunismen. Men en fortsat økonomisk vækst i et samfund, som allerede har opnået en høj grad af velstand, er en sikker vej mod Jordens ødelæggelse. En endeløs vækst på en planet med begrænsede ressourcer er umulig at fortsætte uden at sprænge planetens grænser, som vi allerede er i gang med. Følger verden en global vækstrate på 3 procent, som de fleste regeringer og virksomheder forsøger at opretholde, vil den globale økonomi fordobles hvert 24. år. Der er ingen ende på væksttænkningen. Du kan ikke få grøn politik og økonomisk vækst samtidig«.

BLÅ BOG George Monbiot Født 1963. Britisk forfatter, journalist og klimaaktivist. Klummeskribent i den britiske avis ’The Guardian’ Forfatter til en række bøger bl.a. ’The Age of Consent’ (2003), ’How Did We Get Into This Mess’ (2016) og senest ’Out of the Wreckage’ (2017)

Fakta og tal er ikke nok

Som mangeårig miljøaktivist er britiske George Monbiot nået frem til en erkendelse, når han møder klimaskeptikere på sin vej: Fakta, tal og statistik er ikke nok til at overbevise folk. Der må noget mere og andet til.

»Jeg har konfronteret klimaskeptikere, der påstod, at alt det med klimaforandringer bare er en stor konspiration, som er skabt af regeringer for at beskatte dem og af forskere, som vil pleje deres egne interesser. Men når jeg så svarede, at det ikke var sandt, og hvis de bare læste den og den videnskabelige artikel, ville de se, at der er en sammenhæng mellem udledningen af CO 2 og stigende temperaturer, så prellede det af på dem. Det var håbløst«.

»Men hvis nogen tror på en historie, får du dem ikke til at tro på en ny ved kun at give dem fakta og tal. Vi skal ikke droppe fakta og tal, men de skal indbygges i en attraktiv og opbyggelig fortælling om, hvordan verden kan forandres og blive bedre. Der er enorm appetit på forandring nu, og folk er dødtrætte af partier, som påstår, at de forandrer samfundet, men som samtidig bliver ved de gamle narrativer«.

Det empatiske menneske

I sin bog foreslår George Monbiot en række »byggeklodser« til et nyt narrativ. Men først er det nødvendigt at gøre op med neoliberalismens menneskesyn, som Monbiot mener bygger på en grov misforståelse af mennesket som et grådigt selvmaksimerende Homo economicus. Ideen om ’alles krig mod alle’ er falsk og fremmedgør os for hinanden, fra vores job, fra den levende verden og os selv og har kastet os ud i en »ensomhedsepidemi«.

»Vi er ikke det, som de neoliberale siger, at vi er. De siger, at vi grundlæggende er egoistiske og grådige. Men evidens fra psykologi, neurovidenskab, antropologi til evolutionsbiologi viser, at selv om vi alle har en smule grådighed og selviskhed i os, er vores dominerende karakteristika gavmildhed, altruisme, empati og fællesskabsfølelse. Vi skal altså ikke ændre menneskets natur, men bare være de mennesker, som vi i virkeligheden er; de neoliberale har forsøgt at undertrykke de sider af os«.

Hvad indeholder din modfortælling til den neoliberale? Du taler om en ny politik, der bygger på tilhørsforhold og fællesskab ...