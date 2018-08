Ny Colling-novelle: Klimaforandringerne er virkelige. Det er ikke en ond drøm Jeg kan huske, da jeg var barn, at somrene varede for evigt, men det var, fordi tiden går langsommere, når man er barn. En sommerferie føltes som et år, og ti dage med sol føltes som måneder uden ende, men denne sommer er virkelig for vild.

Jeg skulle ud den anden dag med mine venner. Vi skulle mødes om aftenen ved madboderne, lige ovre på den anden side af cykelbroen, for at bade og spise og drikke. Jeg bader et par gange om dagen for tiden. Jeg kan lide at bade om morgenen på La Banchina ude på Refshaleøen. De åbner kl. 8, og det er et lille paradis om morgenen, før alle de unge ankommer. Jeg bader og drikker kaffe og arbejder nogle timer. Når jeg kommer hjem, er børnene knap stået op.

Kaspar Colling Nielsen Født i 1974. Forfatter til bøgerne ’Mount København’ (2010), ’Den danske borgerkrig 2018-2024’ (2013) og ’Det europæiske forår’ (2017). Han er bachelor i filosofi (SDU) og cand.merc.fil. (CBS) og skriver hver søndag en novelle på denne plads i Politiken.

Men jeg skulle altså ud med mine venner den anden dag. Ved madboderne var der proppet med mennesker. Vi gik rundt om pakhuset og badede i kanalen. Vi skiftede bare til badebukser og hoppede i. Der var en masse andre, som også badede, unge og gamle. Jeg er vokset op i København. Jeg har boet i København hele mit liv, men denne aften følte jeg mig som en fremmed, for den by, som jeg kender bedre end de fleste, er ikke længere til at genkende. Den er mere åben, der er flere mennesker. Forretningerne er aldrig lukkede, selv om søndagene er der gang i den. Byen er hele tiden vågen.

Vi hoppede i fra kajen og svømmede ud. Jeg vendte mig i vandet og kiggede op på himlen og på de nye huse. At svømme i kanalerne er ligesom at gå på isen på søerne om vinteren: Man ser byen på en ny måde, fra nye vinkler. Eller som dengang vi fik altan, og jeg for første gang sad og kiggede ind i vores lejlighed udefra. Min kæreste lavede mad, og børnene sad i sofaen og så tegnefilm. Det var som at være død og betragte det liv, man havde forladt.

Sådan havde jeg det også, da vi badede i kanalen, det hele virkede uvirkeligt, som at være på stoffer, eller som at befinde sig i en alternativ virkelighed, en logisk mulig realitet, som universet oprindeligt havde forkastet. Alt er forandret: Christianshavn, indre by, alle steder virker helt nye, og man skal lære at finde rundt igen.

Jeg har arbejdet en del på Refshaleøen, og hver gang jeg er cyklet derud i kold modvind om efteråret og vinteren, har jeg undret mig over, hvem der vælger at flytte derud. Der blæser altid, der er koldt. De altaner og tagterrasser, som må have set skønne ud på arkitekttegningerne, er ubrugelige i blæsten, men denne sommer har vendt det hele på hovedet: Indre by virker nu bedaget på en måde, med alle sine turister og kedelige, mondæne forretninger. Indre by, som ellers er mit kvarter, som jeg elskede, som jeg stadig elsker. Vesterbro og Nørrebro er ubrugelige i varmen, for der er ingen steder at bade. De før tomme og vindomsuste cafeer ved vandet er nu blevet små oaser, hvor man kan holde ud at opholde sig, fordi temperaturen er et par grader lavere. Det er så varmt, at man ikke engang orker at tage på stranden, fordi der ikke er skygge.

Ambulancerne kørte i pendulfart i Firenze for at hente gamle, som var kollapset i varmen

Min familie og jeg var i Italien i år. Her var der også varmere, end det plejer. Ambulancerne kørte i pendulfart i Firenze for at hente gamle, som var kollapset i varmen. Da vi kom hjem, troede vi, at ferien var ovre. Vi tog vores normale tøj på, men snart måtte vi finde badetøjet frem igen. Vi bader om aftenen, og så spiser vi et sted i nærheden. Det har været vidunderligt. Det er stadig vidunderligt, men der er også en mislyd i ens baghoved, i mit i hvert fald, for hvad er det egentlig, der sker?

Jeg ved det, man kan ikke konkludere noget ud fra én eneste sommer, men alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke, om det her er sådan, det vil blive i fremtiden? I går læste jeg i avisen, at en cykelrytter var død i Portugal Rundt, hvor rytterne havde kørt i 47 graders varme, og i dag læste jeg, at en gruppe klimaforskere mener, at flere forskellige faktorer kan skabe en dominoeffekt, som kan få temperaturerne til at stige langt hurtigere og mere drastisk, end de havde frygtet.

Og så tænker jeg, hvor uheldigt det er, at vi netop nu har fået disse udfordringer, i en verden, som er blevet global og dermed totalt ude af stand til at træffe beslutninger. Havde det blot været i gamle dage, da Vesten bestemte alt, så kunne man have gjort noget, truffet beslutninger i internationale fora, men det er ikke en mulighed længere, fordi alle økonomier i dag hænger sammen i et globalt marked, som ikke har nogen politisk styring.

Nå, men jeg var ude med mine venner og efter badningen spiste vi burgere fra Gasolin, som er blevet kåret som en af de bedste burgere i verden, og det er også underligt på en måde, at der pludselig er så meget lækker mad alle vegne i København. Og så drak vi kaffe, og alle skulle have deres kaffe på forskellige måder, og det smagte også pissegodt, og så kom jeg til at tænke på, hvor elendig kaffe vi fik i Italien, og hvor underligt det også er, for jeg kan huske, da jeg var ung, hvor ekstremt lækkert og eksotisk det var at drikke en café au lait i Paris, men i Paris er kaffen også gennemgående elendig i forhold til København i dag.

De forskere, der talte om dominoeffekten, forudså, at vandstanden kunne stige med op til tres meter, hvis vi ikke gør noget nu, og da jeg læste det, forestillede jeg mig, hvordan vi alle måtte flygte til højereliggende områder på Sjælland og Jylland, hvorfra skibe ville hente folk og sejlede dem til Norge og Sverige.