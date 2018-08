Ny Kasper Colling-novelle om en frygtelig falsk dueunge: »Den hakkede igen og igen, selv efter at duen for længst måtte være død«

Jeg har set den i over en uge. Den sidder på tagrenden på bygningen over for min altan omkring 10 meter væk. Den ligner en due, men der er ligesom noget galt med den. Det er ikke en gammel og halvskaldet due, dem har jeg set så tit, det er noget andet. Den ligner på en måde slet ikke en due, i hvert ikke en almindelig due. Det er, som om den mere har et uglenæb, et rovdyrsnæb af en slags. Fjerene vokser ned over næbbet, og dens øjne er mere tætsiddende end hos duer normalt. Der bor to skovduer i vores gård. Jeg formoder, at det må være deres afkom. I hvert fald sidder den og kalder med en lys og insisterende piben, indtil en af duerne kommer og fodrer den. Men den ligner altså ikke en almindelig due. Den ser ond ud – falsk.

Kaspar Colling Nielsen Født i 1974. Forfatter til bøgerne ’Mount København’ (2010), ’Den danske borgerkrig 2018-2024’ (2013) og ’Det europæiske forår’ (2017). Han er bachelor i filosofi (SDU) og cand.merc.fil. (CBS) og skriver hver søndag en novelle på denne plads i Politiken.

Måske er det bare min fantasi, for jeg er bange for fugle. Engang kom der en lille musvit ind i vores lejlighed, og jeg løb skrigende ud af stuen, lukkede døren og skreg på min dengang syvårige søn, at han skulle komme og fjerne den. Det gjorde han. Jeg har gjort noget lignende før hos mine svigerforældre. Jeg sad på lokum i kælderen, da jeg hørte min datter råbe, at der var en solsorteunge i stuen. Jeg blev siddende på toilettet, indtil jeg var sikker på, at de havde fået fuglen ud igen. Et par gange har jeg set en falk sidde i vores gård. Begge gange sad den og sov i tagrenden, med ryggen til gården. Der var vild opstandelse blandt de øvrige fugle, men den gjorde ingenting, den sov bare.

Jeg kan nu godt forstå, at de andre fugle var bange, for jeg har engang set en falk dræbe en due på Nørrebro. Jeg så den først, da den havde nedlagt den, hvilket jeg har læst mig til, at de gør ved at flyve højt op i luften og angribe byttet oppefra. Falken hoppede rundt på jorden om liget, som om drabet havde fået den op at køre, eller som om den udførte en vanvittig sejrsdans. Så forsøgte den at flyve væk med den, men den var for tung, og falken måtte æde duen, hvor den lå. Den åd rub og stub, indtil der kun var lidt blodige fjer tilbage på græsplænen.

Den falske due i min gård har godt nok en krop, som minder om en dues krop, men dens hoved er forkert. Dens øjne er for store og helt sorte. Først troede jeg ikke, at den kunne flyve, men det kunne den, for på et tidspunkt sad den og peb, og så kom en af duerne og satte sig på karnappen ovenover og så fløj den overraskende adræt op og lod sig fodre. Det så ulækkert ud. Moderens næb inde i ungens, mens ungen blafrede ukontrollabelt med vingerne. Det lignede en voldtægt.

Jeg tror godt, jeg ved, hvorfor jeg er bange for fugle. Det er især duer, jeg er bange for. Jeg tror, det skyldtes, at jeg engang som barn var med til at rydde den gamle aviskiosk på Kongens Nytorv. En bekendt havde lejet den og ville lave en café. Jeg havde faktisk i en periode som ung nøglen til kiosken, og mine venner og jeg sad derinde og drak øl og røg hash i weekenderne. Adressen er Kongens Nytorv nr. 0.

Nå, men da vi skulle sætte den gamle kiosk i stand, viste det sig, at der havde været hul i taget i mange år, og derfor lå der halvanden meter duelort, døde duer, gamle duer, som ikke kunne flyve, og nøgne dueunger. Vi skovlede det hele ned. En fyr, som hed Michael, dræbte de gamle og unge duer. Jeg kan huske, at han på et tidspunkt lagde to dueunger ved siden af hinanden og huggede hoveder af dem med sin spade med ét hug.

Om natten fik jeg høj feber, over 40 grader. Jeg kunne ikke sove, men lå i min seng og så, hvordan små sten fløj langsomt gennem luften som små pinballkugler mellem væggene på mit værelse. Når en sten ramte mig, blev det lille område på min krop til sten. Jeg hentede min badmintonketcher og lå med den i sengen for at parere stenene, når de kom mod mig. Dagen efter var jeg rask igen.

Jeg er bange for duer, for de minder om død. Duerne i byerne er klamme, misdannede, skaldede, syge. Lyden af deres flaksen lyder som en dødskamp. Selv når de slås i bunker om et pølsestykke på jorden, ser det ud, som om de er ved at dø alle sammen.

Tit ser man dem ligge udtværede på gader og stræder. Jeg er sikker på, at de spiser hinanden, hvis de har mulighed for det, ellers lever de af affald. Engang så jeg et tv-program om en nomadestamme, der boede i ørkenen et eller andet sted, sikkert i Nordafrika, og selv i deres interimistiske lille samfund var der flokke af duer. De følger os mennesker. Jeg har aldrig forstået, hvorfor folk fodrer duer og endda visse steder lader sig fotografere med duer på sig. Det er så klamt. Jeg er ved at dø, bare jeg skal passere en flok. Jeg er bange for at træde på dem og dræbe dem. Det er, som om de er tæt på at dø hele tiden, som om deres tynde og lette kroppe rummer døden i sig, ikke blot som en mulighed, men at døden findes som et hulrum i dem, at de er containere for døden.