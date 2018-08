Pernille Rosenkrantz-Theil til Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstre: Skal Løkke virkelig have en chance? Det er klart, at vi på udlændingepolitikken er uenige, og det er også klart, at der meget langtfra er flertal i Folketinget til at gennemføre Alternativets, Enhedslistens og Radikales bud på en ny udlændingepolitik.

Flere har skrevet, at der skal indflydelse til gengæld for at være parlamentarisk grundlag. Selvfølgelig!

Men på miljø, klima, natur, energi, landbrug, fødevarer, uddannelse, forskning, social, sundhed og ufattelig meget andet vil vi jo tilsammen mønstre et flertal, så vi kan forandre på verden. At være parlamentarisk grundlag giver en privilegeret adgang til regeringen. Det har det altid gjort, og det skal det selvfølgelig også gøre i en kommende regering. Alt andet ville være dybt urimeligt.

I kan meget vel sidde på de afgørende mandater efter næste Folketingsvalg. Jeg synes jo, at vi har haft et rigtig godt og givtigt politisk samarbejde i den forgangne valgperiode.

Derfor blev jeg faktisk noget overrasket, da formand Uffe Elbæk i Jyllands-Posten sagde: »Løkke skal da have en chance!«.

Hvorfor skal han dog det, altså set med Alternativets briller?

Vi taler om den regeringsleder, der de sidste tre år har forsøgt at aflyse vindmølleparker, har halveret energiforskningen, droppet klimamålet, gennemtrumfet en sort landbrugspakke og undergravet Danmarks position som foregangsland på det grønne område. For slet ikke at nævne ønsket om senere pensionsalder, indførsel af kontanthjælpsloftet og diskussionen om skattelettelser til samfundets top.

Er det virkelig det, I vil bruge jeres mandater på?

Det håber jeg ikke.

I Danmark har vi jo negativ parlamentarisme, og det betyder, at den, der ikke har et flertal imod sig, kan danne regering. Og det er derfor, man ikke kan trække sine mandater ud af ligningen. De tæller med alligevel.

Jeg håber, I vil revurdere jeres opfattelse af, at Løkke skal have en chance, så vi kan få malet verden grøn sammen.