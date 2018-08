Interview: Nato er den mest succesrige alliance i verdenshistorien, men det er ikke en garanti for, at den kan fortsætte Nato risikerer at blive en skygge af sig selv, hvis alliancen ikke formår at gentænke sit formål, og de europæiske medlemmer må skrue op for betalingerne, siger folketingsmedlem for Venstre Mads Fuglede.

Få på Christiansborg følger tilstanden i Nato-samarbejdet så tæt som folketingsmedlem for Venstre Mads Fuglede.

Han nyder bred respekt for sin indsigt i tilstanden hos vor store alliancepartner: Ingen, heller ikke hans politiske modstandere, vil rynke på næsen over Fugledes stillingsbetegnelse uden for Folketinget: USA-analytiker.

Den nybagte fader på 47 år blev ekstra glad, da sønnen valgte at ankomme på supermagtens nationaldag, 4. juli i år. Men uden for familielivet bærer han på en bekymring, han deler med mange andre traditionelt USA- og Nato-positive danskere:

Mads Fuglede (F. 1971) Medlem af Folketinget for Venstre. Uddannet cand.mag. i historie og filosofi. Har undervist i international politik samt USA’s historie på en stribe højskoler og universiteter.

»Nato befinder sig lige nu i en kritisk fase af sin eksistens. Mest fordi alliancens historiske kontekst er delvist eroderet. Alliancen må gentænkes til en ny tids udfordringer. Der er ingen garanti for dansk frihed uden et stærkt USA, heller ikke, hvis man forestiller sig et stærkere Tyskland end det nuværende. Rigsfællesskabet har klodens 12. største territorium at forsvare, og vi har en handelsflåde, der er alle vegne på kloden, så vi har fundamentale interesser på spil her«.

Så hvorfor har Donald Trump så travlt med at skabe usikkerhed og forvirring hos USA’s traditionelle allierede? Og hvor bliver det relevante europæiske svar på udfordringerne af?

»Vi i Europa befinder os i en fase, hvor vi er uenige om, hvad der er rimeligt at betale for det nødvendige forsvar. Både uenige om, hvorvidt Trump er rimelig, når han kræver, at de europæiske medlemmer af alliancen betaler mere, og om, hvorvidt der er nogle lande, vi skal forsvare. Nato er den mest succesrige alliance i verdenshistorien, hvilket ikke er nogen garanti for, at den kan fortsætte i den form, vi har kendt den. Hvis medlemmerne ikke længere kan enes om at inddæmme Rusland eller sende fælles missioner til f.eks. Mellemøsten, så står vi med en gevaldig udfordring«.

Hvad er problemet formuleret i helt kort form?

»At alle præsidenter siden Ronald Reagan og George H. W. Bush har været dårlige til at inddæmme Rusland, og at præsident Trump synes særdeles uegnet til det«.

Bliver problemet så løst, hvis Europa leverer flere penge?

»Sætter vi ikke betalingerne op og viser, at vi er opmærksomme på de eksisterende trusler, får vi en europæisk sikkerhedstilstand, hvor Nato er en skyggeorganisation med risiko for manglende lederskab. Presset sydfra og østfra vil med sikkerhed vokse, og alle lande vil blive tvunget til at skrue op for forsvarsbudgetterne. Men først og fremmest skal europæiske og amerikanske ledere nå til enighed om, hvad alliancen skal være i stand til«.

Frem til kommunismens fald 1989-91 var kun få i tvivl om den trussel, der udgik østfra. Efter næste folketingsvalg risikerer du at sidde i forsvarsudvalget med DF-politikere, der mener, vi skal tale pænt til Putin og se at finde ud af det med ham og hans folk. Hvad er dit budskab til Marie Krarup?

»Jeg har endnu til gode at være enig med Marie Krarups vurdering af især Rusland. Til gengæld er det min opfattelse, at hendes parti har en anden forståelse for den trussel, Rusland udgør«.

Kommunismen er for længst røget på historiens mødding, og Rusland er på vej til at blive traditionelt og normalt, lyder det fra mange. Hvad er lige problemet her?

»At Rusland fungerer bedst i kaos. Vladimir Putin ved udmærket, at hans land ikke kan slå de vestlige lande på økonomi og teknologi, men i en verden, hvor mere og mere er kaos, er han bedre til at navigere, fordi han selv leder et land, der er i en form for kaos. Derfor er han begejstret for både Trump og Brexit. Putins logik er, at alt, hvad der skaber uro omkring ham, er godt for Rusland«.

Rusland er dog ikke identisk med det, der var Sovjetunionen?

»Men Rusland er mindst lige så aggressivt til stede i fremmede nationer, som landet var i sovjetperioden. Det er trist, at så mange danskere har glemt, hvad der skete i Georgien i 2008, og heller ikke har lyst til at diskutere Krim og det, Rusland gør ved Ukraine. Læren er, at en nation, der har tradition for at føre stedfortræderkrige, vil blive ved med at føre stedfortræderkrige«.

Danske soldater er nu til stede i Baltikum, så kan vi vel næppe demonstrere tydeligere, at vi tager den russiske trussel alvorligt. Hvis bare Donald Trump tænkte i samme retning, ville alt så være enklere?

»Medlemmerne af Nato skal gøre sig klart, at den russiske opfattelse af Vesten ikke har ændret sig nævneværdigt siden slutningen af 1940’erne, da Nato blev grundlagt. Russerne er dengang som nu opportunister. Når de ser en svaghed hos os, vil de udnytte den. Derfor skal enhver amerikansk præsident præsentere en strategi, der kan håndtere den situation. Barack Obama var alt for lang tid om dette og blev derfor en gave for et Rusland med destabiliserende hensigter«.

Den russiske indblanding i Ukraine skete på Obamas vagt. Hvad gik galt?