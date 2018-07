USA afkobler sig fra forpligtende ansvar: Donald Trumps arv bliver langvarig usikkerhed

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Den mest betydningsfulde amerikanske præsident efter 1945 blev den 33. i rækken, Harry S. Truman. Denne beskedne mand fra Missouri var som kongresmedlem og vicepræsident under Franklin D. Roosevelt mest optaget af lokalpolitik og balance i statsbudgettet, indtil Roosevelts død i april 1945 satte ham i spidsen for den mest monumentale udfordring i det 20. århundrede: at få afsluttet verdenskrigen og genrejst Europa og Østasien efter de tyske og japanske erobringskrige.