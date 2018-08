Forlagsdirektør: Drop den politiske korrekthed og identitetspolitikken. Det dræber kulturen

Denne kronik er en tilpasset version af den tale, Johannes Riis holdt ved forlagets efterårsreception 30. august.

Det forholder sig jo heldigvis sådan, at vi mennesker til alle tider har haft et godt øje til naturens ufuldkommenhed.

Vi har været opmærksomme på forbedringsmuligheder, hvor de fandtes, vi har kultiveret og rettet op på manglerne i skaberværket, og havde vi ikke gjort det, havde vi siddet oppe i træerne endnu.

Denne trang til at udbedre og optimere har også været rettet mod os selv, mod mennesket selv, og kan meget vel tænkes at være udsprunget af, at nogen har følt, at hans eller hendes ydre ikke var sådan helt i sync med det indre.

Man opdagede måske, at ens hår var begyndt at bliver gråt, og det var da alt, alt for tidligt, man følte sig slet ikke klar endsige egnet til at være gråhåret. Og så fandt man ud af, at man kunne dyppe håret i henna, og vupti! var de grå stænk væk, og man så sig selv i spejlet og oplevede fryden over den nyerhvervede overensstemmelse mellem indre og ydre og havde det straks meget bedre.

Det begyndte for tusinder af år siden, og siden da er der kommet meget, meget mere til. Der blev pludselig også råd for det, når bisserne begyndte at sidde løst og falde ud, eller kinderne blegnede i stedet for at gløde; der kunne skaffes forlorne tænder, der godt nok kunne rive og gnave fælt i gummerne, spørg bare H.C. Andersen, og rouge og pudder blev snart tilgængeligt i alverdens farver og schatteringer.

Og der blev opfundet og udviklet og perfektioneret, og lægekunsten udviklede sig, og så kom plastikkirurgien til; her åbnede der sig for alvor nye muligheder, og hvorfor skulle man lade være, når det kunne lade sig gøre?

Hvorfor i alverden skulle man gå rundt med flyveører eller finde sig i at være, syntes man, rigelig flad fortil, når der stod kirurger klar med skalpel og silikone i rigelige mængder; hvorfor føle sig utilpas over tynde stramme læber, når man så let som ingenting med lidt kemisk assistance kunne erhverve sig et sensuelt svulmende kyssetøj, og hvorfor gå rundt med aspargesarme, når man kunne få et par ordentlige bicepser bare ved at sprøjte et par deciliter paraffin ind muskelvævet?

Der blev flere og flere udveje til at skaffe sig selv lige præcis det udvortes, man mente bedst udtrykte ens sande indre jeg; det var jo fantastisk, at det kunne lade sig gøre, og det er nærmest, som om mennesket efterhånden er kommet til at betragte sig selv mere som et kulturprodukt end som et stykke natur. What a piece of work is man!

Disse bestræbelser forudsatte selvfølgelig, at man for alvor gjorde sig klart, hvordan det forholdt sig med det indre, altså med ens sande indre jeg, og så måtte man jo lige se nøjere efter.

Det måtte næsten naturnødvendigt føre til, at man søgte og fokuserede på det specielle frem for det fælles, til, at man spurgte: Hvad er det særlige ved mig? frem for: Hvad har jeg tilfælles med de andre?

Men det kan gå galt med det gode gamle spørgsmål: Hvem er jeg?, hvis man nøjes med at stille det til én selv, det kan nemt gå hen og blive reduceret til et spørgsmål om, hvordan jeg skiller mig ud og får mig afgrænset og gjort klart for verden, at jeg er noget helt særligt og enestående.

Derfra er der ikke langt til at følge op med spørgsmålet: Hvad har jeg så ret til, og hvad kan jeg gøre krav på ud fra mine helt specielle egenskaber og forudsætninger?, og det siger selv, at det næsten ikke kan andet end virke begrænsende på interessen for fællesskabet.

Vi lever i en verden, som både på nationalt og internationalt plan lukker sig mere og mere om sig selv

Det kan nemt gå ud over nysgerrigheden og interessen for andre mennesker og for, hvordan jeg kan gøre mig egnet til at omgås dem og alle deres forskelligheder, herunder undersøge, hvilke samtaler og hvilke sociale sammenhænge jeg kan indgå i og dermed udvikle mig og finde mål og retning i mit liv.

Denne selvfokusering, der godt kan tænkes at hænge sammen med den rolle, de sociale medier er kommet til at spille, kan nemt gå ud over det sociale engagement, herunder også det politiske, og det stemmer kun alt for godt overens med, at vi lever i en verden, som både på nationalt og internationalt plan lukkersig mere og mere om sig selv og de nære og umiddelbare relationer og behov; en verden, hvor der hele tiden rejses krav om ret til at kunne vælge frit og suverænt, uden bevidsthed om, at ethvert valg også indebærer fravalg og kan få konsekvenser, ikke mindst for fællesskabet.

Og hvis så bare det alt sammen havde ført til, at vi stod med en verden med glade selvsikre, selvberoende individer med mod og tro på fremtiden, jamen så ville det hele være i den skønneste orden.

Men sådan forholder det sig jo ikke. De identiteter, der møjsommeligt bliver bygget op, viser sig kun alt for ofte at være uhyre skrøbelige konstruktioner, der ikke tåler at blive udsat for selv den mindste modstand. Hvis der findes én og kun én sandhed om et menneske, og hvis den kun bliver defineret indefra af den enkelte selv, og hvis den ikke tåler spørgsmål eller anden form for anfægtelse, endsige kritik eller korrektion udefra, så er og bliver den skrøbelig.

Det fører nemt til, at man uophørligt er på vagt over for selv det mindste tegn på noget, der kan opfattes som krænkende. Det skaber mistillid for ikke at tale om ensomhed i forhold til omverdenen, og antallet af især unge, der er ramt af stress og depression, angst og modløshed, social utilpassethed og almindelig mistrivsel, er da også støt voksende og har efterhånden nået et alarmerende højt niveau; der er run på psykologer og psykiatere som aldrig før.

Den ekstremt subjektive identitetsforståelse er besnærende, men den kan være et skråplan og en blindgyde for den enkelte, for – som den kloge Jakobe siger til Per i Henrik Pontoppidans ’Lykke-Per’: »... det er ikke paa det tilfældige, det særegne, men paa det almenmenneskelige i os, at vi skal opbygge vort eget og Nationernes Liv!«.

At den nye identitetsforståelse og medfølgende -politik kan være destruktiv på det personlige plan, er én ting; men den er begyndt at gribe foruroligende ind i andre sammenhænge, og det er det, der gør, at den er relevant at tage op i dagens anledning.

Lad os tage bare to eksempler blandt de mange, der allerede foreligger, for at komme på sporet.

For et par måneder siden trak den amerikanske skuespiller Scarlett Johansson sig fra rollen som den transkønnede forbryder Dante Rex Gill i den planlagte film ’Rub & Tug’.

Det skete efter massivt pres fra det transkønnede miljø i USA, der gjorde gældende, at rollen burde spilles af en transkønnet skuespiller, og en talsperson for miljøet skrev på Twitter:

»Ikke nok med, at I (dvs. Hollywood) stjæler vores historie og vores muligheder; men I klapper jer på skuldrene med trofæer og hyldest for at efterligne det, vi har gennemlevet«.