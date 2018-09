Forfatter: De fleste tror simpelt hen ikke på, hvor mange danskere, der tilhører det forsvundne folk På arbejdsmarkedet udgør den gruppe, der tidligere var kendt som arbejderklassen, næsten 4 ud af 10, og vi er samfund nødt til at tage deres problemer mere alvorligt, mener forfatter Lars Olsen, der er aktuel med bogen 'Det forsvundne folk'.

Luk øjnene, og gæt engang, hvor stor en andel af danskerne i arbejde der har fysisk krævende arbejde. Er det 10 procent? 20 procent?

Det rigtige svar er 39 procent. Og det kommer ifølge journalist og forfatter Lars Olsen bag på de fleste:

»De fleste tror simpelt hen ikke på det. Den gennemgående forestilling er, at fabrikkerne er flyttet til Kina, polakkerne tager sig af alt det, der sviner og støjer, og at danskerne så bare er dem, der sidder bag et hæve-sænke-bord. Men vi må gøre op med den forestilling, for selv om økonomer, politikere, embedsmænd og medier har en tendens til at holde den forestilling i live, er det ganske enkelt ikke rigtigt«, siger Lars Olsen.

Lars Olsen Født 1955, er cand.phil. i samfundsfag, forfatter og foredragsholder. Han har bl.a. skrevet bøgerne ’Det delte Danmark’, ’Klassekamp fra oven’ og ’En bygning slår revner’. På tirsdag 4. september udkommer hans nye debatbog, 'Det forsvundne folk’, på Gyldendal.

Han er i den kommende uge aktuel med en ny debatbog, ’Det forsvundne folk’, som handler om de mennesker, man i gamle dage kaldte arbejderklassen.

Slagteriarbejdere, murere, dagplejere, sosu-assistenter og alle mulige andre faglærte og ufaglærte grupper, der har fysisk krævende arbejde. Og som altså udgør 39 procent af det arbejdende folk, der kun i den offentlige samtale er ’forsvundet’.

At politikere og medier ikke har øje for dem, betyder imidlertid også, at de ikke har øje for de vilkår, disse lønmodtagere hver dag må arbejde under, og de mange menneskelige bekymringer, der følger med:

»I takt med at denne gruppe mennesker er blevet skrevet ud af historien, er det også skrevet ud, at eksempelvis arbejdsmiljø betyder noget for deres sundhed, og at deres risiko for at blive arbejdsløse stiger i forhold til andre arbejdsgrupper. Der er en hel række risici og uligheder i arbejdslivet, som forsvinder sammen med det forsvundne folk«, siger Lars Olsen.

Har du nogle eksempler på det?

»Du kan bare tage et par af de seneste mange arbejdsmarkedsreformer – reformen af efterløn, førtidspension, sygedagpenge m.v. Når økonomer, politikere og embedsmænd diskuterer reformer af eksempelvis pensionsalderen, ja, så kigger de sig rundt i deres omgangskreds og siger: Jamen ældre i dag er jo sådan nogle, der går og hygger sig på golfbanerne og i øvrigt er glade for at gå på arbejde, så lad dem da bare give den en skalle mere. Det får alvorlige politiske følger, hvis offentligheden har et forkert billede af, hvem der rent faktisk er på arbejdsmarkedet. En stor gruppe risikerer simpelt hen at glide ud af beslutningerne. Det var aldrig sket for 30-40 år siden«.

30-40 år er også lang tid, og fysisk krævende arbejde i dag er vel ikke det samme som i 1970’erne? I dag er der langt flere hjælpemidler til tunge løft, arbejdsmiljøet er væsentligt forbedret osv. Hører det ikke med til billedet?

»Jo, bestemt. Men samtidig er tempoet på arbejdspladserne sat op. Jeg fortæller i bogen om mit møde med nogle kvinder, der arbejder i offentlige storkøkkener, og de har ganske rigtigt fået mange hjælpemidler, der i dag kan klare de tunge løft. Problemet er bare, at de også har fået New Public Management, der sætter tempoet op, og at hjælpemidler nogle gange tager ekstra tid. Folk føler sig presset til at gøre deres arbejde her og nu og belaster så kroppen på den måde«.

Lars Olsen peger på, at det i de senere år faktisk er det gået den forkerte vej med den politiske regulering af arbejdsmiljøet:

»Politikerneer ved at afvikle efterlønnen, man har strammet op omkring sygedagpenge. Arbejdstilsynet har også færre ansatte i dag end for 10 år siden.

Så ja, der er nogle ting, der er gået den rigtige vej, men især de seneste 5-10 år er det gået den gale vej«.

Jeg vil nu godt prøve at anholde din præmis: For hvor ved du fra, at vi i medierne aldrig læser om arbejdsmiljø og aldrig hører om dem, der er nedslidte?

»’Aldrig’ er et stærkt ord, så jeg vil foretrække at sige, at det er noget, der kun ’glimtvis’ trænger frem. Du skal tænke på, at vi taler om 39 procent af befolkningen, så jeg mener, at postulatet holder. Lad mig give et eksempel: Når vi i medierne hører om ulighed i sundhed og levealder, hvor meget taler man så om livsstil – og hvor meget taler man om arbejdsmiljø? Her vil det være min påstand, at man næsten altid taler om livsstil. Altså at folk bare skal holde op med at ryge og drikke. Man taler næsten aldrig om, at nedslidningen også skyldes, at folk har fysisk belastende jobs«.

Lars Olsen henviser til nye tal i sin bog, der viser, at folk med fysisk arbejde har større risiko for at gå på førtidspension. Og når vi ser på årsagerne til langvarigt sygefravær blandt faglærte og ufaglærte, bunder 40 pct. af forklaringen i det fysiske arbejdsmiljø – vel at mærke efter at der er korrigeret for dårlige livsstilsvaner.

Uddannede skal senere på pension

Som forfatter er det en væsentlig del af Lars Olsens metode at hente inspiration fra foredrag rundt i landet blandt dem, der ellers sjældent får en stemme i debatten. Det, han især har bemærket gennem sine mange samtaler med folk, er, at der i løbet af de seneste 5-10 år er opstået en masse fortællinger om folks frygt for at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet, fordi deres helbred ikke kan følge med.

Disse observationer har han i bogen lagt sammen med TrygFondens målinger af danskernes tryghedsfølelse, som viser, at der er sket en markant stigning i den sociale utryghed. Det er der ifølge Lars Olsen flere gode forklaringer på: