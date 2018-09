Spilforsker afliver myter om sløvsind og afhængighed: Dine børn har godt af at spille computer Mange forældre er bekymrede for, at deres børn bruger for lang tid bag skærmen og bliver afhængige af at spille computer. Tag det roligt, siger forsker Rune Kristian Lundedal Nielsen.

FOR ABONNENTER Computerspillene er for alvor kravlet ud af de mørke, fugtige kældre og ind i dagslyset i stuerne. Spilindustrien har for længst overhalet film- og tv-industrien målt på omsætning, og hvis det ikke er bevis nok på spillenes enorme popularitet, bør man blot skele til skydespillet Fortnite, der på bare et år er blevet en milliardforretning med over 125 millioner spillere verden over.