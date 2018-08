Milliardforretning: Derfor har World of Warcraft været en massiv succes i mange år ’WoW’ er et fantasyspil, der bygger på en lang tradition fra rollespilsgenren. Og så har det mange trofaste spillere, der er vokset op og blevet voksne sammen med spillet.

Warcraft-universet, som vi også skriver om i denne reportage fra Vejle, blev skabt i 1994 af det dengang lille studie Blizzard Entertainment. Det første spil, der hed Warcraft: Orcs and Humans, var et såkaldt real time strategy-spil, hvor spilleren skal bygge en militærbase, træne tropper og besejre modstanderen.

Det blev til i alt tre spil i den genre, før Blizzard i 2004 udgav World of Warcraft, der også blot kaldes ’WoW’. ’WoW’ er et såkaldt mmorpg-spil, der står for massively multiplayer online roleplaying game – altså et rollespil, der spilles online med mange andre spillere. Med ’WoW’ populariserede Blizzard en genre, der før var forbeholdt de mest dedikerede gamere.

’WoW’ blev hurtigt en massiv succes. Endda i en sådan grad, at det kom bag på udgiverne, der slet ikke havde nok serverkapacitet til de mange eventyrhungrende spillere, der i storhedstiden talte mere end 12 millioner. I dag estimeres det, at der er omkring 9 millioner aktive spillere, som hver måned betaler de 99 kr., det koster i abonnementspris. Svarende til en årsomsætning på svimlende 10,8 mia. kr.

’WoW’ er et fantasyspil, der bygger på en lang tradition fra rollespilsgenren – både på pc og konsol, men også papir-og-pen-rollespil som Dungeons and Dragons. I ’WoW’ vælger spilleren mellem flere forskellig arketyper: en kriger med rustning og sværd, en magiker iført robe eller en druide, der kan forvandle sig til forskellige dyr. I alt har ’WoW’ i dag 12 forskellige arketyper at vælge imellem.

Med sin nyerhvervede helt begiver spilleren sig ud på eventyr på den fiktive planet Azeroth, hvor de barbariske orkers fraktion, Horden, er i en uendelig krig med menneskenes Alliance, og hver gang en fjende forceres, bliver karakteren stærkere.

Spillerne er vokset op med ’WoW’

Men de sværeste udfordringer kan ikke klares alene. Og det er her, spillet for alvor bliver interessant.

For ’WoW’ er lige så meget en social platform, som det er et spil. I hvedebrødsdagene skulle man samle fyrre spillere for at klare de sværeste udfordringer. Derfor kræver spillet social interaktion og organisering, hvilket medfører venskaber og sammenhold, der bryder landegrænser og sprogbarrierer.

World of Warcraft har udviklet sig meget, siden det blev lanceret i 2004. I gennemsnit udgives der en udvidelse hvert andet år, og den syvende i rækken, Battle for Azeroth, er netop lanceret. Men det unikke ved ’WoW’ er, at en stor del af spillerbasen udgøres af dem, der forelskede sig i universet for 14 år siden. Derfor har Blizzard også ændret på spillets anatomi. Hvor det dengang krævede uendelige mængder tid at få det maksimale ud af spillet, er det meste nu tilgængeligt for nostalgiske voksne gamere, for hvem tid er en knap ressource.