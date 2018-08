Far sendte kæreste og barn i eksil for at spille computer: »Alle skal præstere. Hvis der bare er én, der fucker up, dør vi allesammen og skal starte forfra« Nicklas Ditlevsen har ferie fra sit arbejde, fyldt køleskabet med bajere og hentet barndomsvennen Daniel Enevoldsen. De to har tilsammen spillet World of Warcraft i 25 år. Det er en hobby, der kræver træning og dedikation. Men det er venskaberne og det store fællesskab, som får dem til at vende tilbage år efter år.

Hvor nogle synes, den fedeste ferie går til Fuerteventura eller et norsk fjeld med foldekniv og Fjällräven-buks, er lykken for Nicklas Ditlevsen og barndomsvennen Daniel Enevoldsen, når der hvert andet år lanceres en udvidelse til det populære online-computerspil World of Warcraft, og de opsparede feriedage indløses til en maratonspilsession, der strækker sig over tre døgn.

Og sådan en udvidelse er netop udkommet, hvilket betyder, at Warcraft-fans verden over i disse dage begiver sig ud på nye eventyr på den fiktive planet Azeroth. Og præcis som i de forgående ti år markerer det et en helt speciel højtid for de to venner, der har indtaget Nicklas Ditlevsen store stue.

Man kan sige, at jeg blev forført af den verden. Jeg blev forelsket i spillet Nicklas Ditlevsen

Lige her på en stille vej midt i Vejle bor Nicklas Ditlevsen med sin meget højgravide kæreste, Maja Lind Sørensen, og deres søn, William på to år. Maja Sørensen trisser lidt rundt og pakker de sidste småting. Om et par timer skal hun hente sønnike i vuggestuen, og sammen tager de tre dage i eksil hos hendes forældre.

Far skal nemlig spille computer. Uforstyrret. Tre dage i træk. For det er svært at spille seriøst med børn i huset, siger Nicklas Ditlevsen, der til daglig er lagerchef i et rengøringsfirma:

»Knægten må hjertens gerne være her, men han synes, det er sjovt at komme op i stuen og sige »Faar, faar« og trykke på den store lysende slukknap. Sidder jeg så midt i en dungeon, ja, så bliver far sur«, siger han og griner højt.

Foto: Heidi Skibsted Daniel Enevoldsen (tv.) og Nicklas Ditlevsen (th.) har allerede gang i bajerne onsdag formiddag.

Daniel Enevoldsen (tv.) og Nicklas Ditlevsen (th.) har allerede gang i bajerne onsdag formiddag. Foto: Heidi Skibsted

Dungeon? Raid? Levels? Hvad? Når man dumper ned lige her midt i stuen på andensalen i Vejle mellem hjørnesofa og skumunderlag til knægten, hvor to tatoverede gutter sidder og stirrer dybt fokuseret på deres respektive skærme og snakker et sprog, som lige så godt kunne være oldgræsk, bliver mange nok forvirrede. En samtale forløb f.eks. således:

»Jeg står også ved en rare. Hvad for en af dem skal vi tage så?«.

»Den, der er oppe ved mig«

»Der er både en chest og en rare her«.

»Jamen det er en skildpadde, det her«.

»Okay«.

Oversat til forståeligt dansk er det en diskussion om, hvilket virtuelt monster de to eventyrere skal dræbe i spillet. Det blev skildpadden.

Spillet er World of Warcraft. Et online-rollespil, der blev lanceret i 2004 og hurtigt blev et kæmpefænomen i spilverdenen. I storhedstiden var der mere end 12 millioner spillere verden over – en spillerbase, som ingen andre spil i genren kan prale af. I dag breder Warcraft-universet sig ud over romaner, tegneserier og endda en biograffilm, og selve spillet, der stadig er enormt populært, er en regulær pengemaskine for spilstudiet bag, Blizzard Entertainment.

Opvokset med Warcraft

Nicklas Ditlevsen har spillet World of Warcraft, siden han var 13 år gammel, og dermed har han været dedikeret fan i samtlige de 14 år, spillet har eksisteret. Han er vokset op med det.

»Jeg kan huske, at min stedmor ikke var særlig glad for det. Hun mente, det var sådan noget, der kom til at tage al min tid. Hun fik fandengalemig ret. Jeg endte jo med at sidde inde på kontoret foran min fars lortestationære pc hele tiden«.

Nicklas Ditlevsen sparer ikke på de store ord, når han fortæller om World of Warcraft. Et spil, som han i dag definerer som sin primære hobby.

»Første gang jeg åbnede spillet og kiggede ud over landskabet, vidste jeg, at jeg ville blive bidt af det. Man kan sige, at jeg blev forført af den verden. Jeg blev forelsket i spillet. Samtidig gik jeg i folkeskolen og havde måske en lidt træls hverdag. Så når jeg kom hjem, kunne jeg sumpe ind i den her fantastiske verden. Det fjernede tankemylderet. Det gør det stadig«.

Daniel Enevoldsen har nogenlunde samme oplevelse. Han var 11 år, da han første gang kastede sig over onlinespillet, og timerne i orkernes, dværgenes og troldenes verden blev til dage, nætter, uger og år.

»Min mor spurgte altid, om jeg ikke skulle ud og lave noget andet snart: »Skal du ikke snart udenfor? Du har siddet herinde hele weekenden«. Nej, gu skal jeg ej. Jeg vidste ikke engang, at der var gået en weekend, jeg troede, det stadig var fredag. Sådan er det stadigvæk«.

Nørdede fordomme

Hverken Nicklas Ditlevsen eller Daniel Enevoldsen gik dengang rundt og pralede med, at de var mægtige krigere i et fiktivt onlineunivers. For selv om det måske var sejt at være god til fodboldspillet Fifa, var World of Warcraft nørdet og lig med social udskamning.

»Når man rammer de alvorlige teenageår, er det første, man går og kaster om sig, ikke lige, at man spiller meget computer. Der var fandeme ingen damer i Warcraft dengang«, siger Nicklas Ditlevsen.

Det er givetvis stadig tilfældet i dag, medgiver de. Men det har ændret sig markant. Computerspil er langt mere udbredt. Ligefrem blevet cool, forklarer Daniel Enevoldsen: