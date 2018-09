Chefredaktøren: Magt og indflydelse sætter sig ofte på hørelsen

Det er tankevækkende, hvordan magt og indflydelse ofte sætter sig på hørelsen. Fænomenet er særligt udbredt blandt politikere og virksomhedsledere.

Jeg kender det godt selv. Man har pludselig fået betroet ansvaret og ordet, og alle andre har fået forpligtelsen – og forhåbentlig lysten – til at lytte. Nu skal der tales og overtales.

Hverken politikere, ministre eller virksomhedsledere bliver valgt, med mindre de skønnes at kunne levere gangbare svar på reelle problemer.

Men ofte gør magten dem – os – blinde for den sandhed, at den største autoritet og de bedste resultater ofte ligger i at stille spørgsmål og lægge øre til andre fremfor selv at give svaret.

I denne uge er der blevet sagt og skrevet meget om den franske Emmanuel Macron som politisk lederfigur. Han er fremsynet, han er visionær, og han har modet og evnerne til at gennemføre nødvendige reformer i Frankrig og skabe et appellerende projekt for et fælles Europa.

Alt det er rigtigt. Men som politiker adskiller han sig mest af alt ved to ting: Han læser, og han lytter.

Mange af de politikere, ministre og virksomhedsledere, der mødte Macron i denne uge, vil formentlig genkende hans intense nærvær og oprigtige evne til at lytte. Den franske præsident kom ikke til Danmark alene med svar. Han kom til Danmark med åbne ører og lysten til at høre mere om bl.a. den danske flexicurity-model.

Macron har som få set potentialet i at koble politik, kultur og litteratur

Macron lyttede ikke blot til politiske kolleger og velfærdsstatens fremmeste teknokrater. Han lyttede også til intellektuelle, forfattere og kunstnere, for Emmanuel Macron har som få set potentialet i at koble politik, kultur og litteratur.

»Litteraturens løngange vejede tungere end fænomenernes verden, men gav den alligevel hele den dybde, som vi i hverdagen kun fornemmer«, skriver Macron i sit politiske manifest ’Revolution’.

Her er en læsende og lyttende præsident, som har evnet at fratage populisterne patentet på at udlægge republikkens egenart som et indad- og tilbageskuende nationalistisk protektorat ved at netop at skabe en offensiv forbindelse mellem kultur til politik.

»Det er op til os at genfinde glæden over denne kultur og dens resultater«.

Hvor er det dog sandt. Og på høje tid. Ikke mindst her i landet, hvor vi har set, hvordan politikere pakker kufferten og rejser til ghettoen eller tager på busturné i en uges tid for at møde virkeligheden. Nu skal der ’lyttes’. Alt sammen under selviscenesat mediebevågenhed, som jo netop bevidner, at det er noget helt ekstraordinært for politikerne at lytte.

Hvad laver de resten af året? Taler, overtaler og overbeviser? Men er det andet end strategi og kold kalkule?

Vi blev i denne uge så stolte af, at Emmanuel Macron kom til Danmark for at lytte til os. Det har vi også grund til. Men forhåbentlig har vi lært evnen til at høre efter, når andre taler.

Hvor ville det være en lise. For både dem selv og ikke mindst alle, der forventer at blive hørt.