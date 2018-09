Uffe Østergaard: Briternes EU-exit bliver det endelige stød til Europas dominans Historiker Uffe Østergaard har altid været overbevist om, at der ud af EU-samarbejdet ville vokse en europæisk identitet. I dag må han konstatere, at det modsatte er sket. Den nationale identitet er kun blevet styrket. Af samme årsag står Europa nu til at miste den magtposition i verden, europæerne har haft de seneste 500 år.

Fem hundrede års europæisk dominans er endegyldigt forbi. Det var i 1492, at Christoffer Columbus stævnede ud fra Den Iberiske Halvø, men siden 1945 har Europa gradvist tabt indflydelse, og der er i dag ikke længere udsigt til, at Europa atter bliver en stormagt. Det har de europæiske politikere selv fået spoleret, fordi de hellere vil have stærke nationalstater frem for et stærkt Europa.

»Briternes EU-exit bliver det endelige stød. Herfra vil ingen længere være i tvivl om, at Europas automatiske dominansstilling i verden er forsvundet. I de seneste mange år har vi næsten kun set splittelse og svækkelse af EU. Det, der er blevet styrket, er ikke en europæisk identitet, men konkurrerende nationalstater. Som kun bliver mere og mere uenige med hinanden. Nationalstaterne er oven i købet så populære, at der er nogle, som vil have flere af dem. Catalonien for at nævne et eksempel«.

Uffe Østergård Født 1945, Jean Monnet-professor i europæisk civilisation og integration ved Aarhus Universitet og professor i europæisk og dansk historie ved CBS, nu tilknyttet CBS som professor emeritus. Uffe Østergaard har skrevet en lang række bøger om national og europæisk identitet, herunder ’Europas ansigter’ og ’Europa. Identitet og identitetspolitik’. Hans nye bog, ’Hvorhen, Europa?’, er netop udkommet på Djøf Forlag.

Sådan siger historiker og professor, Uffe Østergård, der gennem et langt forskerliv har skrevet et utal af bøger og artikler om europæisk historie og national identitet, og som netop har udgivet en ny mursten om emnet under titlen ’Hvorhen, Europa?’.

Alligevel er bogen ikke bare ’en ny i rækken’ i Uffe Østergårds forfatterskab. Afsættet for bogen er nemlig en ny faglig og personlig erkendelse om, hvor stor betydning man som historiker bør tillægge begreber som national identitet og sammenhængskraft.

»Jeg må i dag erkende, at der aldrig har udviklet sig en fælles europæisk identitet og dermed heller ikke en europæisk offentlighed, sådan som jeg i sin tid troede. Jeg er selv uddannet som ’eksamineret’ europæisk føderalist fra College d’Europe i Brugge i 1970. Vi føderalister regnede dengang med, at det ville tage en generation, og derefter ville europæerne alle blive sådan nogle som mig, der taler seks europæiske sprog. I dag kan jeg blot konstatere, at det ikke er den vej, det er gået«, siger Uffe Østergård.

I dag er det ikke et legitimt argument for en politiker at gøre noget af hensyn til Europa. I dag gør man kun noget af hensyn til nationale interesser

Han peger på begivenheder som finanskrisen 2008, flygtningestrømme i 2015 og brexit i 2016 som nogle af de udløsende faktorer for den europæiske splittelse. Men man skal en bid længere tilbage i historien for at finde den måske mest skæbnesvangre beslutning, vedtagelsen af det indre marked:

»Det grænseoverskridende markedssamarbejde har paradoksalt nok været motoren i det europæiske samarbejde. Men vi undervurderede dengang, hvilken betydning arbejdskraftens frie bevægelighed ville få. I dag er vi alle blevet konkurrenceudsatte, og det tror jeg, ingen rigtig havde set omfanget af, dengang beslutningen blev truffet. Det gælder alle brancher, altså ikke bare håndværkerfag eller industrien. Tag min nuværende arbejdsplads, CBS, her er det måske op mod halvdelen af mine kolleger, der kommer fra andre lande«, siger Uffe Østergård, der i dag har passeret 70 år og er tilknyttet CBS som professor emeritus.

Vælgerne føler sig snydt

Uffe Østergård beskriver arbejdskraftens frie bevægelighed som et revolutionerende princip med langsigtede konsekvenser for de nationaltsindede europæiske befolkninger, der siden har følt sig under pres udefra. Og han er helt med på, at man med rette kan placere en væsentlig del af ansvaret »hos os proeuropæere«.

»Som Joschka Fischer (tidl. tysk udenrigsminister, red.) udtrykte det i 2000, har det europæiske samarbejde fungeret enormt godt, vi har faktisk sejret ad helvede til. Det eneste problem er, at vælgerne føler sig snydt«.

Men mener du ligefrem, at vi hellere skulle have ladet været med at indføre det indre marked, den europæiske møntunion osv.?

»Jeg tror, vi tog for hurtige skridt i Europa. Ser man tilbage, var det nok også en fejl at indføre direkte valg til EU-Parlamentet på et tidspunkt, hvor landene var nationale. Her skulle man have beholdt det gamle princip, at det skulle være en forsamling fra de nationale parlamenter. Det havde været mere ærligt. Generelt kan man om det europæiske samarbejde sige, at vi har prøvet mange ting. Det kunne være, at vi nu skulle prøve med sandheden, for vælgerne føler sig med en vis ret snydt«.

Hvorfor har vælgerne grund til at føle sig snydt?

»På mange måder får politikerne løn som forskyldt, når deres befolkninger nu vender sig mod EU. Det skyldes nemlig den måde, man både i og mellem landene har drevet det europæiske samarbejde frem: Man har i mange år handlet europæisk, men talt nationalt. Når regeringscheferne er kommet ud fra møder i Det Europæiske Råd, har de ikke henvendt sig til Europa, men til deres nationale offentligheder. Så politikerne har – for at sige det ligeud – været sparsommelige med sandheden, når de har talt til deres nationale offentligheder. De har sagt, at de har kæmpet mod fortsat EU-integration, mens de i virkeligheden har gjort det modsatte«.

Er det så ikke mere reelt – som de højrenationale gør i dag – at sige åbent, at man vil sætte udviklingen i stå?

»Jo, det kan man mene. Det eneste, jeg er bange for, er, at vi så svækker vores muligheder for at handle europæisk, og eksempelvis gøre det, som Margrethe Vestager forsøger på, når hun gennem retssager mod store private virksomheder forsøger at beskytte den lille europæiske borger. Det, som de højrenationale vil svække, er således først og fremmest EU-Kommissionens muligheder for at handle. De vil også svække EU-domstolen i Luxembourg, fordi de mener, den er aktivistisk og driver samarbejdet fremad. Men det vil kun understrege og forstærke Europas svaghed, hvis vi ikke kan handle i fællesskab«.

Er det ikke bare dig og andre supereuropæere, der her har svært ved at erkende, at drømmene om en føderation er knust?

»Nej, det er faktisk, fordi jeg frygter den politik, de højrenationale vil føre. For den politik, de kan blive enige om, vil formodentlig bare være at sætte lovgivningen i stå. Og dermed sætte en stopper for den lovgivning, vi har allermest brug for, når det gælder at forhindre en ny finanskrise eller noget lignende. Problemet er, at vi ikke har en europæisk offentlighed, som kan udstille dette. I dag er det ikke et legitimt argument for en politiker at gøre noget af hensyn til Europa. I dag gør man kun noget af hensyn til nationale interesser. We’re in it for the money, det er vi alle sammen, selv EU-modstanderne. De ved jo også, at EU er en god forretning. De mener bare ikke, at EU skal bestemme noget«.

Vi må begrænse indvandringen

Uffe Østergård beskriver i sin nye bog, hvordan det inden for de senere år er kommet bag på ham, hvor stærk en kraft der ligger gemt i den nationale identitet, og hvordan det netop er den nationale sammenhængskraft, der er med til at svække vores forbindelse til de andre europæiske lande.