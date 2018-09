Tidligere overlæge på Rigshospitalet: »Vi ved slet ikke nok om medicinsk cannabis og tester det på patienter i blinde« Praktiserende læger i dag kan udskrive medicinsk cannabis til patienter, men det faglige grundlag er meget spinkelt, og det er patienterne, der bærer risikoen. Det mener tidligere overlæge Jette Højsted, der har mere end 20 års erfaring på Rigshospitalets tværfaglige smertecenter.

Patienter bliver brugt som laboratorierotter i et forsøg med medicinsk cannabis, der er blevet til ved hjælp af kendte danskeres mirakelhistorier. Men der findes ingen forskning på de langsigtede konsekvenser ved indtagelsen, dokumentationen for de gavnlige effekter på kroniske smerter er nærmest ikkeeksisterende, og der findes solid dokumentation af, at cannabis er afhængighedsskabende. Derfor bør læger ordinere godkendte lægemidler og ikke tvivlsomme plantedele, siger den nu pensionerede overlæge Jette Højsted. Hun er arg modstander af den forsøgsordning med medicinsk cannabis, der trådte i kraft ved årsskiftet, og hun sammenligner det med at sende sine patienter hjem med en recept på en flaske spiritus.

Jette Højsted F. 1952 er forhenværende overlæge og leder af Rigshospitalets tværfaglige smertecenter. Gik på pension tidligere i år. Højsted har siden 1990 arbejdet med behandling af kroniske smerter.

»Med den her forsøgsordning er tanken, at jeg skal sende patienter i byen for at købe plantedele til at lave te af, fordi nogen har oplevet, at det hjælper, og nu kan de så få en en recept på det. Men mange patienter med nervesmerter i benene har også oplevet, at smerterne forsvinder fuldstændig, når de sætter sig om aftenen og får en gin eller whisky«, siger Jette Højsted og spørger retorisk:

»Skal jeg så sende dem i byen med en recept på medicinsk alkohol?«.

Jette Højsted skelner under hele samtalen mellem cannabisbaserede lægemidler, som er godkendt, fordi det har været igennem officielle godkendelsesprocesser, og medicinsk cannabis, der er selve plantedelen, og som ved årsskiftet blev godkendt i en fireårig forsøgsordning. I Danmark findes det cannabisbaserede lægemiddel Sativex, som indeholder cannabisekstrakter og kan udskrives af speciallæger i neurologi til patienter med multipel sklerose, mens der i udlandet findes flere godkendte lægemidler med cannabis. Nu kan praktiserende læger altså også udskrive plantedele, der enten skal inhaleres eller drikkes i te, hvis patienten lider af kvalme efter kemoterapi, nervesmerter, smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose eller rygmarvsskade.

»I cannabisbaserede lægemidler ved vi, hvad der er i. De aktive stoffer THC og CBD er isoleret og testet i kontrollerede forsøg. I medicinsk cannabis – som er plantedelen – er der rigtige mange andre stoffer. Der er over 100 cannabinoider, altså stoffer, der kommer fra planten, som ikke er undersøgt. Vi ved ikke, hvad der er i planten, og det bekymrer mig«.

Din bekymring går altså på, at vi har godkendt en forsøgsordning, som bliver testet i blinde?

»Ja, det er én ting. Den anden ting er, at vi kæmper med afhængighed af opioider. Det har vi gjort i mange år. Det stof, der skulle hjælpe med smertelindring, er nu blevet til en del af problemet, fordi patienter bliver afhængige af det. Der er en epidemikrise i USA, hvor folk dør på gaden. Vi ved, at cannabis er afhængighedsskabende, og nu smider vi det så også ud til patienter. Forfærdelig mange unge bliver afhængige af det. Vi kan stå med et nyt afhængighedsproblem om fire år. Derudover kan de også i forvejen være afhængige af opioider. Det er ofte dem i opioidbehandling, der er interesserede i at forsøge sig med cannabis«.

Hvordan ved du, at det skulle være afhængighedsskabende?

»Det findes der forskning på. Et tværfagligt center i Israel har for nylig undersøgt for afhængighed af dem, der var i behandling med opioider, og dem, der var i behandling med medicinsk cannabis. Resultatet viser, at omkring 40 procent har et afhængighedsproblem med opioider og 20 procent med medicinsk cannabis. Diagnosen er stillet på baggrund af den måde, man dokumenterer afhængighed«.

Søs Egelind, Manu Sareen, Søren Rasted og andre kendte må gerne sige deres holdninger. Problemet er bare, at de skruer patienternes forventninger op til at tro, at her er et nyt mirakelmiddel, der løser alle problemer

Hvad siger forskningen om effekterne af medicinsk cannabis?

»De få studier, der er, tyder på, at det kan have effekt ved nervesmerter. Det inkluderer rygmarvsskade og sklerose. Men der er så få studier, at man kan ikke sige, der er evidens«.

Patientforeningen for Medicinsk Cannabis, foreningen der kæmper for brugen af medicinsk cannabis med forhenværende politiker og minister Manu Sareen som formand, skriver, at der findes evidens for, at det virker på kroniske smerter, multipel sklerose og kvalme ved kemoterapi. De henviser til det amerikanske National Academies of Science’s systematiske review om medicinsk cannabis fra 2017. Hvem af jer har ret?

»Jeg kender godt den rapport, men langt de fleste af de her undersøgelser er lavet på lægemidlerne. Så når de siger, at der er evidens for det, refererer de til artikler, der handler om lægemidlerne og ikke plantedelen. Kun ganske få omhandler medicinsk cannabis. Det tror jeg ikke, foreningen ved. Tingene bliver blandet sammen, og det gør forvirringen total. Lægerne, Sundhedsstyrelsen og de, der investerer i undersøgelser, blander også tingene sammen«.

Kendte danskere skaber mistillid

En lang række kendte ansigter har det seneste år stået frem og slået et slag for legalisering af medicinsk cannabis.

Skuespilleren og komikeren Søs Egelind og hendes kamp for medicinsk cannabis blev sendt i en halvanden times dokumentar på DR sidste år.

Politiken kunne samme år skrive, at den nu forhenværende politiker Manu Sareen med positive effekter til følge havde indtaget cannabisolie under sin ministerperiode og Søren Rasted, bedst kendt fra sin tid i popgruppen Aqua, har fået ni timer på Radio24syv til at diskutere det samme.

Og det er rigtig uheldigt, at kendte personer får så meget eksponering for at fortælle om personlige erfaringer, siger Jette Højsted. Hun frygter, at det i sidste ende skaber mistillid mellem læger og patienter.