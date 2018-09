Brug radioen til at genopfriske folks viden: Hvad hedder en lighter på engelsk, tysk og fransk, hvad er funktionalisme, og hvem malede 'Mona Lisa'? Var det ikke en idé, om vi som borgere fik genopfrisket noget af den viden, vi fik i skolen? Det kunne eksempelvis ske i radioen. Det ville være public service, så det batter.

Tusindvis af børn og unge er netop begyndt at gå i skole med det ene formål at lære noget og blive klogere. Mange andre er begyndt på universitetet eller andre læreanstalter med samme formål.

Men hvad med alle os andre, der ikke skal i skole eller på universitetet? Her taler vi om millioner af borgere. Kan vi huske, hvad vi lærte i folkeskolen eller i gymnasiet? Ja, en del. Men det meste er glemt.

Vi kan naturligvis melde os til et kursus på aftenskolen eller på universitet. Vi kan søge oplysninger på biblioteket eller google emner på internettet. Men gør vi det? Nogle gør måske, men de fleste gør ikke.

Ville det ikke være rimeligt, om vi fik genopfrisket vor lærdom, uanset om vi forlod skolen efter 9. eller 10. klasse eller som student efter 3. g? Bare lidt af lærdommen. Og så på en let og sjov måde?

For hvordan var det lige med sinus og cosinus, hovedstaden i Slovakiet, den konservative politiker Neville Chamberlain eller Ludvig Holberg for slet ikke at tale om Trediveårskrigen?

Måske er der nogle, der kan huske noget af det stof, vi kendte til dengang, men mange melder pas. Vi har glemt det.

Vi kan søge oplysninger på biblioteket eller google emner på internettet. Men gør vi det?

I 9. klasse undervises der i dag i dansk, matematik, fysik/kemi, tysk, fransk og engelsk samt forskellige linjefag, der eksempelvis kan være billedkunst, historie, biologi og geografi. I 3. gymnasieklasserne undervises der alt efter linjen i forskellige sprog, samfundsfag, matematik, bioteknologi, fysik og kemi og musik.

Men kan du huske forfatteren til ’Lykke-Per’, kvadratroden af 9, hvad en lighter hedder på engelsk, tysk og fransk, hvad funktionalisme er for noget, eller hvem det er, der har malet ’Mona Lisa’?

Måske kan du, men var det ikke en idé, om vi som borgere i Danmark fik genopfrisket noget af den viden, vi fik i skolen? Det kunne eksempelvis ske i radioen. En gang hver anden dag eller en gang om ugen. Det ville være public service, så det batter.

En velvalgt folkeskolelærer og en gymnasielærer kunne fortælle om deres ekspertise, og vi andre millioner kunne suge den tabte lærdom til os. Måske kan der ikke orienteres om alle fag, men nok de fleste.

Et klogere samfund er et bedre samfund, er der sikkert en fornuftig person, der engang har sagt. Vi har lige glemt, hvad han hedder.