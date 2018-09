Sara Omar: Kære kurdiske kvinde. Frihed er ikke noget, vi får forærende, det er noget, vi skal kæmpe for Tiden er kommet, hvor vi skal gøre op med den årtusinder lange patriarkalske tradition, der med sine æresbaserede regler undertrykker os.

FOR ABONNENTER

Kære kvinde fra mit hjemland. Jeg vil skrive til dig om det at være fri og ligestillet og om at være selvstændig. Tiden er kommet, hvor vi er nødt til at forstå den simple sandhed, at der, hvor vi kommer fra, bliver vi desværre ikke altid født som frie kvinder. Frihed og selvstændighed er noget, vi skal kæmpe for at opnå, ikke noget, vi får pakket ind og overrakt på vores fødselsdag eller 8. marts. Vi tilegner os disse basale menneskerettigheder gennem oplysning og mest af alt ved at få en uddannelse, ved at være belæste, ved at bryde tabuer og tavshed og ved at danne os og ved at gøre en indsats.