Sosu'er om fordommene om deres fag: »Ideen, at vi ikke laver noget, og at de gamle bare sidder for sig selv, det passer jo ikke« Der er mangel på sosu-assistenter og ledige stillinger, men de unge vil ikke tage uddannelse. Politiken har spurgt tre sosu-assistenter, hvilke fordomme de møder om deres arbejde.

Kasper Soelberg er 23 år og har været ansat som social- og sundhedsassistent i 3 år i Regionspsykiatrien i Randers.

Privatfoto

Privatfoto





Hvad er det for nogen forestillinger, som du tror, andre mennesker har om at være sosu?

»Jeg tror tit, der er nogen, der har en forestilling om, at arbejdet som sosu-assistenter noget, man altid kan komme til. En forestilling om, at det er nemt, og at det er noget, som alle kan. Jeg tror ikke, at folk tænker over, hvilket ansvar vi står med for andre menneskers liv. Det at læse til sosu-assistent er ikke noget, man bare gør. Der er sådan en vuptiholdning – man kan sgu altid gå hen og blive sosu-assistent eller social og sundhedshjælper«.

Hvordan påvirker det dig i dit daglige arbejde?

»Det er ikke noget, jeg mærker til hverdag, men når der er debatter med politikere. Jeg føler, at der er en meget lad holdning til det, jeg render og laver. Jeg har lyst til at sige til dem, at de ikke aner, hvad jeg laver, og så skal de faktisk ikke udtale sig. Det er så nemt at stå inde på Christiansborg og udtale sig om, hvad vi laver«.

Hvad synes du, vi andre kan gøre for at ændre på den her opfattelse?

»Altså, jeg synes, man skal lade være med at være så fordømmende, men være nysgerrig og spørge ind til, hvad det egentlig er, vi laver. Alle kan regne ud, at det er en form for pleje, men folk har ofte en forudindtaget idé: Nåh, det er dig, der bare laver det der, som alle kan. Du er det, som alle synes er bunden«.





Natacha Christensen er 28 år og har været social- og sundhedsassistent i 2 år. Hun er på barsel med sin yngste datter og bor i Herning.

Privatfoto

Privatfoto

Hvad er det for nogen fordomme, som du oplever, andre mennesker har om at være sosu?

»Det bliver opfattet som en skraldespandsuddannelse, som du kan tage, hvis du ikke kan blive andet. Og det er rigtig ærgerligt, for det her er et fag, man skal brænde for. Man skal brænde for at være noget for andre mennesker, for det er faktisk hårdt«.

Hvilke fordomme møder du selv?

»Når jeg fortæller, at jeg er social- og sundhedsassistent, så får jeg ofte kommentaren: Så går du bare og tørrer folk bagi? Og jeg bliver så ked af det hver gang, for der er så meget mere i det. Og selv om der har været meget fokus på mit fag, så går man hurtigt tilbage til det gamle. Ideen, at vi ikke laver noget, og at de gamle bare sidder for sig selv, det passer jo ikke«.

Hvordan påvirker det dig i dit arbejde?

»Det påvirker mig, når borgere eller pårørende er forudindtagede. Jeg har oplevet, at der er nogle, som har så mange fordomme, at de faktisk ikke har lyst til, at vi kommer og hjælper dem, for ’vi kan jo ikke noget alligevel’«.

Gør du selv nok for at tale dit fag op?

»Jeg prøver. Jeg fortæller, hvad det er, jeg rent faktisk laver. Jeg hjælper jo med alle dagliglivets ting hjemme hos mine borgere og gør deres livskvalitet bedre. Når jeg kan se, at de får det bedre, så giver det jo også mig en masse livskvalitet«.





Dorrit Blom Jensen er 53 år og har været social- og sundhedshjælper i to omgange. Senest i et år i hjemmeplejen i Rudersdal Kommune.





Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling





Hvad er det for nogen forestillinger, som du tror, at andre mennesker har om at være sosu?

»De tror jo, ja, undskyld mit udtryk, at vi tørrer røve hele dagen og vasker rumper. Der er manglende forståelse«.