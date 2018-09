Overraskende analyse vil have ro på arbejdslivet: Arbejdsgivere vil ikke hæve din pensionsalder

Figuren viser, at en majoritet af arbejdsgiverne – på linje med hollandske arbejdsgivere – har svaret, at de er ’imod’ eller ’meget imod’ at øge pensionsalderen (52 procent) og at fjerne mulighederne for tidlig tilbagetrækning (52 procent). Kun 15 procent er ’meget for’ eller ’for’ at øge øget pensionsalderen, og kun 13 procent er ’meget for’ eller ’for’ at fjerne mulighederne for tidlig tilbagetrækning.

Dette er en klar afvigelse fra Dansk Arbejdsgiverforenings officielle holdning, ligesom det afviger fra regeringens politik.

Mindre overraskende er det, at arbejdsgiverne gerne ser, at importen af arbejdskraft øges. 41 procent er ’meget for’ eller ’for’ at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft, medens 18 procent er ’meget imod’ eller ’imod’. Til gengæld er det overraskende, at en overvældende majoritet af arbejdsgiverne (88 procent) rapporterer, at en kommende knaphed på arbejdskraft skal håndteres ved, at der bliver skabt bedre arbejdsforhold, så medarbejderne ikke bliver nedslidt før tid.

Disse resultater peger entydigt på, at det er nødvendigt med et grundlæggende skift i regeringens politik

Disse resultater peger entydigt på, at det er nødvendigt med et grundlæggende skift i regeringens politik, hvis politikken skal have arbejdsgivernes praktiske tilslutning. Her er det en pointe, at international forskning peger på, at det kræver arbejdsgivernes aktive opbakning, hvis det skal lykkes at øge tilbagetrækningsalderen blandt ældre lønmodtagere. Derfor bør man nedjustere det store fokus, der har været på tilbagetræknings- og pensionssystemerne, og i stedet gøre en større indsats for at skabe et bedre arbejdsmiljø, som det også var forudsat i velfærdsreformen fra 2006.

At arbejdsgiverne er tilbøjelige til at afvise tilbagetræknings- og velfærdsreformer, kan skyldes flere faktorer. Først og fremmest at arbejdsgiverne ikke mener, at denne type politik er effektiv med henblik på at øge arbejdsudbuddet. For eksempel mener kun 36 procent af arbejdsgiverne, at det vil være ’meget effektivt’ eller ’effektivt’ at øge pensionsalderen.

At så relativt få arbejdsgivere opfatter det som effektivt at øge pensionsalderen, skyldes formentlig, at arbejdsgiverne kender deres ansatte. De ved, hvor skoen trykker. Mange kan ikke klare at fortsætte på grund af et dårligt helbred.

I projekt SeniorArbejdsLiv kommer det som en overraskelse, at der ikke er meget store forskelle mellem den måde, som arbejdsgiverne rapporterer i forskellige brancher.