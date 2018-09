Her fortæller tre af de medvirkende om mødet med et land langt hjemmefra, hvor fordomme om kvinder fra Sydøstasien trives.

Thailandske Sommai er gift med Niels Jørgen: »Kærlighed er mange ting. Og det her er en anden slags kærlighed« Sommai Molbæk synes, der er kommet flere fordomme om thailandske kvinder, siden hun kom til landet for 28 år siden. Hun mødte sin mand, Niels Jørgen, da han var på ferie i Pattaya og flyttede hurtigt til Danmark for at gifte sig med ham. Siden har hun hjulpet flere thailandske kvinder med at finde en mand i Danmark.