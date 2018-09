Her fortæller tre af de medvirkende om mødet med et land langt hjemmefra, hvor fordomme om kvinder fra Sydøstasien trives.

»Hun valgte Kjeld til mig. Vi havde kun et par dage til at finde ud af, om vi skulle blive gift, og vi kunne ikke tale sammen« Jarinya Andersen og Kjeld brugte dansk-thailandske ordbøger til at kommunikere i starten af deres forhold. Selvom de er glade for hinanden og har et fælles barn, tænker hun meget på Thailand og hendes syge far, hun gerne vil hjælpe.