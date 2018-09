Tidligere næstformand for Dansk Socialrådgiverforening: Jobcentret er efterhånden blevet symbol på systemets umenneskelighed Når systemet møder borgere med mistro og urimelige krav, ender det med at tage livsgejsten og håbet fra dem.

Beskæftigelsessystemeter blevet til en pinebænk, hvor alt for mange borgere presses ud over kanten. Det er uetisk og koster milliarder hvert år. Dertil skaber det enorme arbejdsmiljøproblemer for de mange medarbejdere, der skal løbe hurtigere og hurtigere, lave omfattende dokumentation og stille et væld af krav til de borgere, som de egentlig skulle hjælpe.

Borgeren har pligt til at være jobsøgende, pligt til at deltage i beskæftigelsesfremmende forløb (de kan ikke sige nej) og pligt til at optjene 225 lønnede timer om året for at opretholde deres eksistensgrundlag. Den pligt bør også være omfattet af en ret: Hvis man ikke selv kan skaffe de timer, skal man have hjælp til det.

Den dominerende logik er, at hvis det kan betale sig at være arbejdsløs, så vælger folk det. Man tror også, at arbejdsløse er ude på at snyde systemet, og derfor skal de behandles sådan. Forskningen viser imidlertid, at det kun er forsvindende få, der snyder, og nærmest alle drømmer om at gøre noget meningsfuldt, at indgå i et fællesskab og at klare sig selv.

Men når systemet møder borgere med mistro og urimelige krav, ender det med at tage livsgejsten og håbet fra dem. Vi ender med at fastholde dem i deres nød frem for at løfte dem ud af den. Jobcentret er efterhånden blevet symbol på systemets umenneskelighed.

Ofte hører vi kun om bonusordninger eller sanktioner. Fantasien rækker kun til, at det er der, incitamenterne ligger, men det gør de ikke. Incitamenterne ligger i det relationelle. At man vil gøre noget godt for andre og være en del af et fællesskab. Borgernes motivation og det incitament, de har, ender med at blive til nul, fordi de oplever kun sanktioner og et hjælpesystem, der reelt ikke kan hjælpe dem.

Intet vil ændre sig, så længe vi har kontanthjælpsloftet med 225-timers reglen. Folk bliver vurderet efter den regel hver 3. måned. Det er en stressfaktor. Bliver jeg presset over i noget andet om 3 måneder, er min økonomi den samme, bliver den halveret, eller får jeg taget min kontanthjælp på grund af min ægtefælle?

Der er en konstant usikkerhed omkring forsørgelse hos mennesker, der er på randen af deres eksistensgrundlag. Hvad gør det ved mennesker?

Vi har tilladt enudvikling af et menneskesyn, hvor der bliver set og talt ned til arbejdsløse som dovne og samfundsnassende

Vi ved, at en helhedsorienteret indsats skaber bedre resultater frem for en ensidig beskæftigelsespolitik, der definerer arbejdsløshed som det største problem. Derfor skal vi nedlægge jobcentrene og flytte sagerne enten over i socialforvaltningen eller i jobformidlingen, alt efter om borgerne har flere udfordringer end arbejdsløshed.

Der er brug for nye rammer, hvis der skal kunnes arbejde med en solid og beskæftigelsesrettet indsats.

Det kræver fleksible forhold, og at sagsbehandleren kan lave en håndholdt indsats med borgeren. Har man tiden til det, kan man i langt højere grad lave det intelligente match med en virksomhed i et større eller mindre antal timer om ugen, frem for at den samme borger prøver den ene virksomhedspraktik eller jobtræning efter den anden. Det er ineffektivt og også uværdigt.

For at kunne gøre det, der skal til, skal vi give borgere med problemer ud over ledighed en grundydelse uden modkrav. Det vil være en form for borgerløn. På den måde kan vi forebygge fattigdom og samtidig få vekslet astronomiske mængder administrative ressourcer til, at sagsbehandlerne i stedet kan arbejde helt tæt på borgeren, og de sammen kan skabe resultater.

Vi skal vende 225-timers reglen på hovedet, så den bliver en gulerod for borgerne i stedet for en pisk. Det gør vi ved at sikre borgerne en ret til 225 timers arbejde. Så de, der kun kan arbejde lidt, også får mulighed for at bidrage og tjene flere penge.

Vi skal finde og skabe de meningsfulde jobs til målgruppen, som kan klares på få timer, og som er lønnede. Det skal ske i tæt samarbejde med civilsamfundet, da der i dag er få af de jobs i erhvervslivet.

Vi skal sikre, at de, som kun har arbejdsløshed som en barriere, i stedet hjælpes af arbejdsformidlere med det fokus at fremme jobsøgning og formidling af kontakt til virksomheder.