Pia Olsen Dyhr: Danske Bank-skandalen er udtryk for en syg kapitalisme, og der skal ryddes op nu

Hvidvask i milliardklassen. En ledelse, der i bedste fald sov i timen. Det lyder som en film. Det er desværre virkeligheden. Og det stopper ikke her. Skandalen afslører tre af den syge kapitalismes symptomer.

1: Too big to fail, too big to jail

Hvor en lang række ansatte længere nede i systemet er blevet holdt ansvarlige for hvidvaskskandalen, friholdt Danske Bank sin egen topledelse for juridisk ansvar. Det er ikke alene absurd, for det kan kun retssystemet gøre; det skader også tilliden til hele banksektoren. For hvordan kan vi have tillid til de store danske banker, når Danske Bank nu kan frikende sig selv for juridisk ansvar efter det, iagttagere kalder den største hvidvaskskandale i Europa nogensinde? Lighed for loven bør gælde – men åbenbart ikke for den rigeste ene procent.

2: En fest for de få

Nu forhenværende direktør Thomas Borgen, der som bekendt overså hvidvask i milliardklassen, tager sandsynligvis en millionbonus med sig. Mænd som Thomas Borgen har det med at vaske sig selv hvide hurtigt og dukke op andre steder i dansk erhvervsliv, men sker det ikke, kan han leve guldrandet, til han skal på pension. Når man som helt almindelig lønmodtager misligholder sine forpligtelser, ryger man ud med det samme og ikke efter lang tids nøl som i Borgens tilfælde. Man bliver øjeblikkelig stillet til ansvar. Og nej, der er ingen bonusser, men derimod et kraftigt forringet dagpengesystem og et socialt sikkerhedsnet med mange huller. Fair? Det tror jeg ikke, de fleste danskere synes.

3: Manglende samfundsansvar

Gør det, du er bedst til, lød en reklame for Danske Banke for nogle år siden. Her må man sige, at samfundsansvar ikke har været Danske Banks spidskompetence – nærmest tværtimod.

Og her er vi netop inde ved kernen af problemet. For når hvidvaskskandalen har kunnet finde sted i Danske Bank i en periode, hvor bankerne ellers har lovet bod og bedring, ser vi desværre nu, at dømmekraften hos ledelsen i en så stor bank som Danske Bank er lige så tvivlsom som for 10 år siden.

Danske Bank overlevede for 10 år siden, fordi man igangsatte en politisk redningsaktion, hvor danskerne tog risikoen. Siden har banken takket danskerne ved enorme stigninger i gebyrer og bidragssatser og enorme overskud, der blev udbetalt til aktionærer. Var opstramningen efter finanskrisen blot spil for galleriet? Det ser sådan ud. Rapporten fra Danske Bank må derfor være et komma, ikke et punktum. Skandalen er et lysende eksempel på, hvorfor finanskapitalen stadig er syg.

Hvad gør vi så?

Vi må i gang med at rydde op. Hurtigst muligt. I hvidvasklovgivningen. Banklovgivningen. Muligheden for at give absurde bonusser. Ja, i hele finanssektoren.

Skandalen i Danske Bank bør være den brændende platform, der bringer os videre.