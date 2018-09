25. september skal Özlem Cekic tale om sit arbejde som brobygger ved det prestigefulde TED Talk-arrangement i New York.

Özlem Cekic (født i Ankara i 1976) er rådgiver, foredragsholder, debattør og forfatter. Hun er uddannet sygeplejerske og var fra 2007 til 2015 medlem af Folketinget for SF.

Özlem Cekic: »Det var kun, fordi nogen insisterede på samtalen med mig, at jeg ikke er blevet racist og jødehader« Som vred ung teenager spirede Özlem Cekics danskerhad, og hun så i en periode racister alle vegne. Men takket være folk omkring hende, der insisterede på dialog, fik hun øje på de ’søde’ danskere og blev en del af samfundet. I dag har den tidligere politiker viet sit liv til at bygge bro mellem mennesker og skal i næste uge levere en TED Talk om ’dialogkaffe’ i New York.