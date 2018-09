Ny bog tager temperaturen på politikernes moral: De beklager og undskylder i et væk. Men ingen ved, om de mener det Filosof og tidligere formand for Etisk Råd Jacob Birkler udkommer med bogen 'Den umoralske politiker', hvor han kortlægger, hvordan politikere opfører sig moralsk og umoralsk.

Om danske politikernes moral generelt er blevet dårligere eller bedre, vil Jacob Birkler helst ikke svare på. Jeg forsøger ellers at spørge til det mange gange. Men det er »ørkesløst« at forsøge at svare på, mener han.

»Jeg er ikke en moralsk overdommer. Vi lever i et demokrati, og vi kan jo bare vælge nogle andre politikere, hvis vi synes, de er umoralske. For mig er det langt mere interessant at beskrive, hvordan de opfører sig moralsk«, siger Jacob Birkler, filosof og forfatter og fra 2011 til 2016 formand for Det Etiske Råd.

På torsdag udkommer hans nye debatbog, ’Den umoralske politiker’.

Men så lad os begynde et andet sted. Du skriver i din bog, at moralen i dag er blevet et middel for politikerne, mens den tidligere var et mål. Det lyder lidt abstrakt, hvad mener du med det?

»Tag brugen af et udtryk som ’jeg lægger mig fladt ned’. Det har mange politikere brugt, bl.a. både Anders Samuelsen og Lars Løkke Rasmussen. Det er en form for undskyldning, hvor politikeren undskylder, hvad han har gjort. Men ofte er det blot et middel til hurtigt at komme videre. Man ’lægger sig fladt ned’, tager imod kritikken, og kan så bare fortsætte ufortrødent dagen efter. Egentlig burde undskyldningen handle om at gøre sig klart, hvad man er skyld i, og hvordan man er skyldig. Men ofte bliver den moralske undskyldning alene brugt som et middel til at komme videre«.

Er din pointe, at politikerne i realiteten ikke mener det – at de ikke er autentiske?

»Ja. Nu siger jeg det klart, og så klart kan det måske ikke siges i alle tilfælde. Men nogle gange er det meget tydeligt. Tag sagen om Lene Espersen, der som udenrigsminister ikke tog til det arktiske topmøde (Lene Espersen sendte som udenrigsminister i marts 2010 afbud til et arktisk topmøde for at tage på badeferie med sin familie, red.). Hun ville først ikke undskylde, men efterhånden kom der så stort et pres på hende, at hun alligevel gik ud og undskyldte. Det var i hvert fald et meget tydeligt eksempel på, at undskyldningen blev brugt som et middel til at komme videre«.

Står politikerne ikke ved deres undskyldning?

»Nu er det er svært at motivgranske. Det kan selvfølgelig godt være, at nogle mener det, når de siger undskyld. Men der er flere eksempler i min bog, hvor alt tyder på, at de ikke gør det. Tag tidligere minister Esben Lunde Larsen, som kom under pres i sagen om kvotekongerne. Her lod Dansk Folkeparti forstå, at han meget let kunne falde som minister, hvis ikke han undskyldte. Og så, meget behændigt nærmest minutter før et afgørende møde, kom der en klokkeklar undskyldning. Og så spørger du mig, om politikerne i virkeligheden ikke mener det? Ja, det er svært for mig at svare helt klart på. Men man kan i hvert fald sige, at der er gode grunde til at få den tanke, at de ikke mener det«.

Du skriver i din bog, at politikeren skal være fanebærer for den gode moral. Hvorfor er der særlig høje krav til politikere?

»Vi har som vælgere givet dem vores stemme og dermed en slags moralsk apanage, som de så skal forvalte for os. Jeg ved godt, at de formelt set kan sige, hvad de vil. Men moralsk set er politikerne vores stemme, så ja, de har et større moralsk ansvar. Men jeg vil gerne understrege, at de som personer naturligvis ikke er hverken mere eller mindre moralske end alle vi andre. Men hvis de siger noget, de ikke selv kan overholde – eller udtrykker dobbeltmoral – så er det vigtigt, at de ikke putter med det. De skal i givet fald stå ved, at de er dobbeltmoralske«.

Privat-Lars og Privat-Mette

Som et eksempel på en politiker, der ser ud til at ’slippe igennem’ med at være dobbeltmoralsk, nævner Jacob Birkler Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som i 2005 kom for skade at skrive følgende i et debatindlæg:

»Det nytter simpelt hen ikke, at forældre med overskudsbørn sender deres børn i privatskole, så snart der er problemer i folkeskolen. Alle har et ansvar for, at folkeskolen fungerer«.

Imidlertid valgte Mette Frederiksen selv senere – nu som mor – at sende begge sine børn på privatskole, hvilket hun ligesom den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt blev stærkt kritiseret for.

Et klart eksempel på hykleri og dobbeltmoral, skulle man tro?

»Ja, det er det også. For hende og for os andre, når vi gør det samme. Men det afgørende er ikke, om hun er mere eller mindre moralsk end andre. Det afgørende er måden, hun er dobbeltmoralsk på. Det interessante ved hendes historie er nemlig, at hun siden har stillet sig op som den største kritiker af netop sin egen dobbeltmoral. For et par måneder siden gav hun et interview til Berlingske, hvor hun kritiserede sin egen beslutning. Hun fortrød. Og så er det bagefter svært for andre at komme og kritisere hende for det«, siger Jacob Birkler.

I sagen om de såkaldte kvotekonger har den nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, forbeholdt sig, at man må skelne mellem Lars Løkke som person og som politiker. Kan man fint balancere denne skelnen mellem Privat-Lars og Statsminister-Lars?