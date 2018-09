Undersøgelse viser: Din nabo påvirker, hvor mentalt sund du er Sandsynligheden for at tage psykofarmaka stiger, hvis du som ressourcesvag mand flytter til et udsat boligområde.

Hvorfor får nogle mennesker dårligt mentalt helbred, mens andre går fri? Det spørgsmål har forskere fra Kraks Fond og Vive arbejdet med i de sidste 4 år – de første resultater ligger nu klar.

Der er især to grunde til, at forskning i mental sundhed er blevet intensiveret de senere år:

På verdensplan forventer man, at én ud af fire personer rammes af alvorlige psykiske problemer i løbet af deres liv. Psykiske problemer har ofte store omkostninger for den syge både økonomisk og personligt, og det er derfor også blevet en stor global belastning. Mange lande, inklusive Danmark, er derfor optaget af, hvad der påvirker den mentale sundhed.

I Danmark som i mange andre lande har vi en regionalt ulige fordeling af ledighed, indkomst og uddannelse.

Den selvsamme geografiske ulighed findes også for psykiske sygdomme målt på forbruget af receptpligtige psykofarmaka. Specielt ser vi, at forbruget af psykofarmaka er markant højere for beboere i udsatte boligområder end i ikke-udsatte boligområder, som det fremgår af figuren.

Forskere har vist, at en blanding af genetik, personlige karakteristika og stressende hændelser kan have betydning for udvikling af psykiske sygdomme. Hos Kraks Fond er vi gået skridtet videre og har undersøgt, om den regionale ulighed i mental sundhed alene skyldes, at vi mennesker vælger at bo med dem, der ’ligner os’ – eller om vores nærmiljø også påvirker os.

Undersøgelsen er kun en brik i puslespillet til at forstå, hvad der påvirker vores mentale helbred

Med andre ord ser vi på, om dit nabolag og samkvem med dine naboer påvirker dit forbrug af psykofarmaka. Dette spørgsmål spiller en afgørende rolle i mange politiske debatter i dag – som for eksempel debatten om parallelsamfund i Danmark.

Hvorfor er det, man mener, at vores mentale sundhed kan blive påvirket af vores nabolag? Svaret er komplekst, da både nabolagets fysiske indretning og sociale sammensætning kan påvirke vores mentale sundhed gennem mange forskellige kanaler – tilsammen også kaldet nabolagseffekten. Det betyder, at nabolaget kan påvirke beboerens mentale sundhed enten igennem samværet med andre beboere eller igennem boligområdets fysiske omgivelser i form af grønne områder.

Samtidig kan det også være, at institutionelle rammer som adgang til læge og hospital i et område kan påvirke beboerens mentale helbred. I vores undersøgelse ser vi på den samlede nabolagseffekt.

Udfordringen ved at undersøge effekten af at bo i et bestemt boligområde er, at vi ofte (frivilligt eller ufrivilligt) bor i boligområder med naboer, der ligner os selv. Det er derfor svært at vise, hvorvidt det at få en psykisk sygdom skyldes vores egne ressourcer eller nabolagets karakteristika. I vores undersøgelse kan vi isolere nabolagseffekten, fordi vi har et datasæt, hvor personer relativt ’mekanisk’ er blevet tildelt en bolig enten i et udsat eller ikke-udsat boligområde.

Vores data kommer fra Københavns Kommunes Boligsociale Anvisning (KKBA), som har til opgave at anvise ledige boliger til boligsøgende borgere med sociale problemer.