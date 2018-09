Fransk antropolog advarer mod ’ghettopakker’: Særlige regler for de udstødte får vreden til at vokse Det gavner ikke integrationen at lave særlovgivning for beboere i udsatte boligområder, som regeringen lægger op til. Tværtimod vil spændingerne bare vokse, lyder advarslen fra antropolog og professor ved Princeton University Didier Fassin, der trækker på egne observationer fra Paris-forstæderne.

»Studier viser, at dommere har tendens til at straffe folk fra arbejderklassen både oftere og hårdere end bedre stillede borgere. Det sker i endnu højere grad, hvis den, der står foran dommeren, oven i købet tilhører en minoritetsgruppe. At tilføje en lovbefalet uretfærdighed til den uretfærdighed, der allerede bliver udøvet i retssystemet i dag, er forfærdeligt for et demokrati«.

Sådan siger den kendte franske antropolog Didier Fassin med reference til den ghettopakke, som et stort flertal af partierne bakkede op om i forsommeren, og som nu skal behandles i Folketinget. En pakke, der både introducerer særlige pligter for indbyggerne i de af landets boligområder, som regeringen definerer som ghetto-områder, men som også vil give politidirektøren mulighed for at indføre såkaldte »skærpede straf-zoner«. Begår man en forbrydelse i en af disse zoner, vil man udsætte sig selv for en eventuelt hårdere straf, end hvis man begår den et andet sted i landet.

Didier Fassin Didier Fassin (født 1955) er antropolog, sociolog, læge og professor i socialvidenskab ved Institut of Advanced Studies ved Princeton University samt ved l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Paris. Han har bl.a. skrevet bøgerne ’Enforcing Order. An Ethnography of Urban Policing’ og ’Prison Worlds. An Ethnography of the Carceral Condition’ (begge Polity Press).

Fassin har igennem en årrække beskæftiget sig med retssystem og politivæsen i USA og Frankrig og advarer mod lovgivning, der stigmatiserer allerede udsatte grupper uden at tage fat på de underliggende sociale problemer.

I 2011 udgav han bogen ’La Force de l’Ordre. Une anthropologie de la police des quartiers’ (’Magtens orden’, red.), der baserede sig på et unikt etnologisk studie af den franske ordensmagt. Her fik Fassin mulighed for at følge – over 15 måneder – den særlige politienhed, der har til opgave at opretholde loven i de socialt udsatte forstæder rundt om Paris. Et område af den franske republik, hvor et etnisk proletariat, præget af efterkommere fra de tidligere kolonier, ofte lever i eller på kanten af fattigdom.

En segregation, der måske nok er mere ekstrem end i Danmark, men som ifølge Fassin ikke desto mindre er det direkte resultat af årtiers fejlslagne politiske valg, som man skal være meget påpasselig med ikke at kopiere.

Skal det forstås sådan, at en mere hårdhændet politik over for disse kvarterer risikerer at få den modsatte effekt af det, man ønsker: at ’ghetto-områderne’ blot fjerner sig endnu mere fra det omkringliggende samfund?

»Lige præcis. Befolkningen i disse kvarterer er allerede geografisk segregeret, økonomisk marginaliseret og diskrimineret i forhold til at få bolig og arbejde. Skruer man op for denne undertrykkelse, vil man blot ekskludere dem yderligere og skabe yderligere frustrationer, der – undertiden – kan føre til opstande«.

For Frankrigs vedkommende trækker den nuværende situation tråde langt tilbage i tiden:

»Frankrig har en lang integrationshistorie. Fra slutningen af det 19. århundrede var den primært europæisk: Der kom italienere, belgiere, spaniere og polakker. Efter Anden Verdenskrig gjorde behovet for genopbygning så, at man sendte bud efter gæstearbejdere fra kolonierne, der ofte levede under kummerlige vilkår. I 60’erne besluttede man sig så for at komme af med slumbyerne via konstruktionen af socialt boligbyggeri«, konstaterer Fassin, der selv er opvokset i et af disse kvarterer.

»Oprindelig var meningen, at disse kvarterer skulle være et springbræt mod privat ejendom. Det blev det også for mange franskmænd, men ikke for immigranterne og deres børn, som i særlig grad blev ramt af krisen i 70’erne og af diskrimination på arbejdsmarkedet, og som blev boende«.

Siden, påpeger Fassin, har skiftende regeringer under pres fra højrefløjen reageret på situationen ved at kriminalisere indbyggerne. Man har bevæget sig fra at tale om social retfærdighed til at fokusere på social orden.

»Samtidig med at velfærdsstaten trækker sig tilbage fra de her områder, marcherer nattevægterstaten frem: Der kommer flere og flere politifolk og færre og færre sociale tjenester«.

Et tilbageslag for retsstaten

I Danmark har politiet siden 2004 haft ret til at indføre visitationszoner, hvor betjente kan ransage borgere uden konkret mistanke om lovbrud. Men ifølge Fassin er denne praksis, der i Frankrig går under navnet ’ansigtskontrol’, en farlig og kontraproduktiv vej at gå.

I Danmark er disse visitationszoner, hvor ’ansigtskontrol’ er tilladt, blevet etableret i forbindelse med en verserende bandekonflikt. Er det ikke et nødvendigt instrument for at bekæmpe voldelig kriminalitet?

»Faktum er, at disse kontroller finder sted uafbrudt i alle lande, hvor der er etniske minoriteter – uanset om det er lovligt eller ej. Men at legalisere det er det samme som at acceptere, at diskrimination er statens officielle politik. Det er absurd, og det udgør et tilbageslag for retsstaten«.

I sin bog beskriver Fassin, hvordan den politienhed, han fulgte som observatør, konsekvent udførte visitationer af afrikanske eller arabiske mænd, der opholdt sig på gaden. Ofte af ren kedsomhed og med det mål at provokere dem til at begå en overtrædelse, der ville tillade politiet at tage dem med på stationen.

»Farvede personer bliver i denne sammenhæng altid set som mulige kriminelle, mens det modsatte gælder de hvide. De politikommissærer, jeg talte med, medgav endda, at denne type kontrol, der sigtede efter personer og ikke handlinger, i det store hele var nyttesløse, når det kom til at reducere lovovertrædelser. Til gengæld bidrog de voldsomt til at gøre forholdet mellem politiet og de lokale mere spændt, hvilket undertiden ledte til alvorlige ulykker«.

De skriver, at politiet i disse forstæder har som rolle at reproducere den sociale orden snarere end at opretholde loven. Hvad skal det betyde?

»Hvilket formål tjener det at kropsvisitere de samme unge flere gange om måneden – eller om ugen – samtidig med at man skubber og fornærmer dem? Betjentene, der udfører disse visitationer, ved udmærket godt, at de ikke vil finde noget. Det tjener alene formålet, at man viser disse mennesker sin magt og lærer dem, hvad deres plads er i samfundet«.