Regeringspartier til Mette Frederiksen: Kommer du med en økonomisk plan, så vi kan se, hvem der skal betale for alle dine løfter? Er det de ældre på plejehjemmene eller patienterne på sygehusene, som skal betale for alt det, Socialdemokratiet lover?

I 2019 er der folketingsvalg, og borgerne skal sætte deres kryds.

Derfor bør man som politiker og ikke mindst som formand for Socialdemokratiet fortælle vælgerne, hvad man gerne vil, og hvordan det skal finansieres.

I Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti arbejder vi hver dag for et friere, rigere og mere trygt Danmark.

Vi arbejder for et Danmark, som giver private virksomheder fremdrift og for at skabe arbejdspladser.

Vi arbejder for, at vi i Danmark kan styrke og udvikle vores fælles velfærd til glæde for borgerne og for alle dem, som arbejder med velfærd.

Ledigheden er den laveste i 9 år. Der er skabt 146.000 private lønmodtagerjobs siden sidste folketingsvalg. Sundhedsvæsenet er styrket med 4 millioner kroner ekstra hver dag siden valget.

Vi har givet folkeskoler og lærere mere frihed. Vi har sænket skatter og afgifter for omkring 20 milliarder kroner. Vi har fået styr på det voldsomt stigende asyltal.

Og vi har for nylig indgået en ambitiøs grøn energiaftale med alle Folketingets partier. En aftale, som giver 3 nye havvindmølleparker og lavere elafgifter, så grøn strøm bliver billigere. Så vi leverer, og alt sammen er finansieret.

Til gengæld begik den daværende regering 100 løftebrud på 100 dage. Den regering, som Mette Frederiksen var et centralt medlem af.

Nu kan vi igen se og høre, hvordan Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen er i gang med at give flotte løfter til danskerne, i takt med at valgdatoen rykker nærmere.

Der er nærmest ikke det populære område, som Mette Frederiksen ikke lover milliarder af kroner til. Der er bare et problem. Der anvises stort set ingen finansiering af alle de dyre løfter.

Et af de seneste eksempler på Socialdemokratiets ufinansierede løfter er de 2,2 milliarder kroner, som partiet påstår, at de vil give udvalgte udligningsramte kommuner.

Men intet sted anviser Socialdemokratiet, hvordan forslaget skal finansieres.

Så kære Mette Frederiksen. Hvornår kommer du med en økonomisk plan, så vi kan se, hvem der skal betale for alle dine løfter?

Og hvad med løftet om mere urørt skov? Her lyder regningen på 4 milliarder kroner. Men det har du heller ikke anvist en finansiering for.

Er det de ældre på plejehjemmene, eller er det patienterne på sygehusene, som skal betale for dine mange ufinansierede løfter?

Og hvad med Socialdemokratiets socialudspil? Det koster 1,3 milliarder kroner. Og så vil I hæve kontanthjælpen og afskaffe integrationsydelsen. Det koster op mod 1,4 milliarder kroner om året.

Sidst du ville i regering, sagde Socialdemokratiet, at danskerne blot skulle arbejde 12 minutter mere, og så var der penge til alle løfterne. Sådan gik det som bekendt ikke. Den plan blev aldrig til noget.

Det var intet andet end et fatamorgana, som kun havde et klart formål: At bilde befolkningen ind, at mere og bedre velfærd nærmest er gratis.

Kære Mette Frederiksen, er det de ældre på plejehjemmene, eller er det patienterne på sygehusene, som skal betale for dine mange ufinansierede løfter? Eller er planen den helt sædvanlige socialdemokratiske: at lade skatter og afgifter stige?

Vi mener, at danskerne denne gang fortjener et ærligt svar. Vis din økonomiske plan. Så må det være op til den enkelte at vurdere, om de tror på det.