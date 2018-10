80-årige Bodil turde som barn ikke sige, at hun var 'tyskertøs': »Når nogen spurgte, sagde jeg, at min far var død« I projektet Skam-o-maten har udviklingsmedarbejder Uzma Ahmed indsamlet historier fra mennesker, der har følt skam af den ene eller anden grund. Her følger tre af fortællingerne. Deltagerne har ønsket, at kun deres alder og fornavn fremgår.

Jeg turde ikke sige, at jeg var en ’tyskertøs’

Bodil, 80 år

Historien om Pelle Haleløs kan jeg huske fra min barndom. Hvert år til jul udkom der en ny bog, og den læste min mor for mig. Om den lille kat Pelle Haleløs, der manglede sin hale og blev drillet. Jeg var selv anderledes, fordi jeg ikke voksede op hos min mor og far som de andre børn på vejen.

Jeg voksede op hos en plejemor, der var på min bedstemors alder. Før det havde jeg været på børnehjem, fordi min mor havde fået mig uden for ægteskab og havde født mig i dølgsmål, for min far var en tysk soldat, og det foregik midt under Anden Verdenskrig. Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte fortælle det til nogen, for så ville jeg blive kaldt tyskertøs, og så ville vi blive hængt rigtig meget ud. Når nogen spurgte, sagde jeg, at min far var død, og hvis de spurgte mere, sagde jeg, at jeg var adopteret.

Sådan klarede jeg mig gennem hele min skolegang. Men der var en episode i 3. klasse, tror jeg, hvor jeg fulgtes hjem fra skole med en skolekammerat. Vi blev indhentet af nogle drenge fra parallelklassen, og de begyndte at råbe tyskertøs efter hende, og hun blev frygtelig ked af det. Og så begyndte vi at løbe ned ad vejen.

Det, der var det forfærdelige ved det, var, at jeg også var tyskertøs, men det vidste de jo ikke, jeg havde formået at holde det hemmeligt, men alle vidste åbenbart, at hun var datter af en tysk far, og jeg havde sådan lyst til at vende mig om og virkelig vappe de drenge en på kassen. Men jeg løb sammen med hende op til hendes morfar, hvor hun grædende fortalte, hvad der var sket. Morfaderen kiggede på mig, og jeg havde bare sådan lyst til at sige til dem: Jeg er også tyskertøs, hun ikke er alene om det, men jeg sagde ikke noget, for jeg havde lovet min mor aldrig at sige det.

Jeg har ikke fortalt nogen om det før for 10 år siden.

Jeg stod ikke op for mig selv og min datter

Simone, 35 år

Da jeg var gravid, var jeg oppe at besøge mit barns farmor. Der spurgte hun mig, om jeg håbede, at barnet blev brunt ligesom mig eller hvidt ligesom sit far.

Jeg svarede kækt, at jeg selvfølgelig håbede, at hun blev hvid, fordi det ville give hende et nemmere liv.

Jeg tænkte egentlig ikke så meget over det efterfølgende, ud over at jeg syntes, det var et grænseoverskridende og upassende spørgsmål. Men da jeg havde født, var vi oppe at besøge hende igen.

Og der sagde hun meget glad og begejstret: »Så fik du jo lige det, du ville have«.

Da hun sagde det, blev jeg så perpleks, at jeg ikke kunne finde ud af at svare og bare slog det hen og snakkede videre om noget andet.