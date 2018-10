Uzma Ahmed har indsamlet historier fra mennesker, der har følt skam: Vi deler følelsen på tværs af alle samfundets skel Vi skal tale om det, vi skammer os over. Samtalen om vores personlige skam kan give en forståelse for hinanden, som vi har meget brug for i dag, mener Uzma Ahmed.

»Jeg vil ikke skamme mig over at være skilt og gøre mine børn kede af det«.

Sådan stod der på papstykket, Uzma Ahmed holdt op foran ansigtet, da hun for tre år siden stiftede facebookgruppen ’Ingen skam at sige fra’. Formålet med gruppen – og skiltet – var at tale om det, hun kalder hverdagsskam; den snigende ubehagelige følelse i dagliglivet over det, vi gør, det, vi finder os i, og de normer, vi ligger under for. Skammen er ifølge Uzma Ahmed en grundfølelse, som er alt for tabubelagt.

Uzma Ahmed Født 1975. Udviklingsmedarbejder i Medborgerhuset Nordens Plads. Tidligere folketingskandidat for Alternativet og stifter af netværket Brune Feminister.

»Skam er en tilstand, der hindrer os i at handle. Når man skammer sig, er man låst fast i følelsen, men hvis man taler om sin skam og på den måde siger fra over for den, kan man komme videre. Det skete for mig. Fra at være et sort og ulykkeligt sted, hvor jeg bekymrede mig om at være forkert og om, hvad andre tænkte, begyndte jeg at koncentrere mig om at forme et godt live for mine børn og mig selv«, fortæller Uzma Ahmed.

Vi sidder uden for hendes arbejdsplads, Medborgerhuset Nordens Plads på ydre Frederiksberg i bunden af det grå lejlighedskompleks Domus Vista. Lyden af en flok unge kvinders grin blander sig med 80-årige Bodils stemme ude ved blomsterbedene, hvor hun er ved at plante grønt i små krukker.

Uzma Ahmed er udviklingsmedarbejder, og her blandt medborgerhusets brugere har hun ført ideen fra sit private facebookprojekt videre. I et år har hun indsamlet fortællinger om hverdagens skam i et eksperiment, hun kalder skam-o-maten. Det er endnu ikke en fysisk installation, men historierne, hun optager, ligger i facebookgruppen ’Del din skam – du er ikke alene’. Emnerne spænder fra diskrimination til krop, sundhed, arbejdsløshed, skilsmisser og vold, fortæller Uzma Ahmed.

Forbundet med direktøren

»Mobningen i skolegården, det at blive kaldt perker eller jødesmovs, at føle sig skamfuld, fordi man dækker over, at man er barn af en tysk soldat, eller at føle den, når man får ubehagelige jokes om sin hudfarve fra chefen – vi kan alle relatere til følelsen. For selvom vi kan skamme os over forskellige ting, er skamfølelsen eksistentiel og mellemmenneskelig«.

Hvad kan vi bruge den samhørighed til?

»Forhåbentlig opstår en følelse af, at vi hører sammen. Også med nogle, vi normalt ikke føler os forbundet med. Det er rigtig godt for vores samfund«.

Uzma Ahmed har planer om at udvide sin undersøgelse af skam til jobcentre og sundhedsvæsnet i det kommende år. For skam opstår i mange af livets faser med mange forskellige fortegn, pointerer hun og fortæller om en samtale, der stadig sidder i hende. Det var med en direktør, der berettede om, hvordan han havde været med til at fyre halvdelen af sine medarbejdere. Han skammede sig over, hvordan han med en flok mellemledere havde siddet i et glasbur i midten af kontoret og besluttet, hvem der skulle ud.

»Den historie rørte mig. Selv om jeg ikke er direktør, og jeg i min hverdag måske tænker, at jeg da også godt gad køre i en BWM og tjene alle de penge, så kunne jeg mærke hans skam, da han fortalte om den. Jeg kunne sætte mig i hans sted«.