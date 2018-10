SF-veteran Aage Frandsen: Dansk politik er blevet en kortsigtet kamp om magt, og den gør os alle til tabere Politikerne glemmer at tænke på deres politiske modstanderes ve og vel, og derfor mister folkestyret legitimitet og opbakning, mener Aage Frandsen.

Jeg kan lige så godt få skrevet ordet ’nestor’ med det samme.

Det er jo alligevel det begreb, de fleste med interesse for dansk politik tænker på, når nogen nævner Aage Frandsen. Den 76-årige politiker sad i Folketinget for SF ad flere omgange fra 1971 til 2005 og var medlem af Folketingets Præsidium i det sidste år af sin parlamentariske karriere. Han kender spillereglerne i dansk politik. Eller rettere: Han kender de regler, der gjaldt engang, og som ifølge Frandsen stadig burde gælde. Men i dag er billedet af folkestyret et andet og noget mindre positivt, mener han. Politikerleden trives, langt færre er partimedlemmer, og politiske konflikter trives i medierne:

»Selve folkestyret har ændret sig. Det særlige nu er Dansk Folkeparti. De bedriver politik på en anden måde, og den går ud på altid at få ret. Partiet har nok lidt under at blive betragtet som ufine, og at deres holdninger ikke var acceptable. Men nu er det Dansk Folkeparti, der bestemmer, og det er meget tydeligt. De kører med klatten og presser mærkesager igennem uden hensyn til andre. Det er en tankegang, som jeg virkelig ikke synes er behagelig«.

Aage Frandsens holdninger er ikke til at tage fejl af, men han må lede lidt efter nogle af ordene undervejs i talestrømmen. Mens Frandsen skrev sin version af SF’s historie i den nyudgivne bog ’Folkesocialisten’, blev han ramt af en hjerneblødning, og derfor sidder hans hustru Sesse med ved bordet under interviewet som en slags sufflør. Flere årtiers samliv og samtale har givet parret et fælles sprog – også for den udvikling, dansk politik har gennemgået.

Blå bog Aage Frandsen F. 1941 i Hvirring. Er uddannet cand.mag. i samfundsfag og historie fra Aarhus Universitet. Siden har han vekslet mellem arbejdet som folketingsmedlem og undervisning, sidstnævnte primært på Århus Akademi. Frandsen var folketingsmedlem i perioderne 1971-1975, 1987-1990 og 1994-2005. Han var medlem af SF’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1972-2006. Næstformand for partiet 1982-88, gruppeformand fra 2001-2006 og medlem af Folketingets Præsidium 2004-2005.

»Dansk Folkeparti er et symptom på udviklingen. Det parti tænker slet ikke i mindretal. Dansk Folkeparti er kun er interesseret i sit eget, i det, man kan få flertal for. De overvejer aldrig, hvordan de kan tilgodese andre«, siger Aage Frandsen.

Men det er jo blot politisk interessevaretagelse. De søger at gennemføre den politik, deres vælgere ønsker. Hvorfor er det særligt ubehageligt?

»Ja, det er – desværre – interessevaretagelse. Men i deres iver efter at bestemme glemmer de hensynet til andre. Politik kan gøres på forskellige måder, men for mig er det vigtigt, at man ikke bliver blændet af magten og glemmer det brede samarbejde for at opnå kortsigtede resultater. I et demokrati er vi forpligtede til at tænke på andre«.

Dansk Folkeparti har oplevet mange år med fremgang og politisk medvind. Hvorfor skulle de politiske sejre, partiet har opnået, være særlig kortsigtede?

»Magten skifter jo hænder, og hvis man er enerådig og bygger mure op omkring sig selv, så er man også muret inde, når magten tilhører andre. I min tid i Folketinget oplevede jeg, at andre partier tog hensyn. Tag Mogens Lykketofts køreplaner for finanslovene som et godt eksempel. Han sørgede altid for, at alle involverede parter fik dele af deres politik med i forligene, så alle til sidst kunne være tilfredse. Det er den måde, man vinder solide sejre på. Det er et problem, hvis partier vil diktere alene og bestemme over resten«.

Foto: Finn Frandsen Finanslovsforhandlingerne år 2000. Finansminister Mogens Lykketoft (S) tager imod SF's forhandlere, Aage Frandsen og Jes Lunde. Lykketofts syn på politiske forhandlinger vækker i dag Frandsens begejstring: Evnen til at give små sejre til alle parter er sjælden i nutidens politik.

SF efterladt i stumper og stykker

Aage Frandsens bog ’Folkesocialisten’ er en skildring af SF’s udvikling i retning af det mere professionelle og om afstanden mellem magthavere og befolkningen i dansk politik.

I SF skete det afgørende skred, da Villy Søvndal overtog formandsposten fra Holger K. Nielsen.

Med i Søvndals inderkreds var en række unge partisoldater, blandt andre Thor Möger Pedersen, Astrid Krag og Jesper Petersen, som hurtigt blev centrale aktører i partiet.

»Under Søvndal skete der det, at et forholdsvis lille flertal tog styringen og ensrettede partiet, og Villy lod det ske. Ikke ud fra en demokratisk tankegang, men fordi det var et ønske blandt den kerne, der støttede ham. Det viste sig så senere, at den strategi var helt gal, for der var slet ikke flertal i partiet for den linje, der blev lagt. Det var bare en lille gruppes vilje, der blev gennemført, og den oprindelige partistruktur med en relativt stor hovedbestyrelse og store sammensatte grupper, der arbejdede med politikudvikling, den er væk«.